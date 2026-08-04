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貨輪遭襲「全船斷電」緊急求救！荷莫茲危機　全球損失26億桶原油

▲▼7月15日，從阿曼穆桑代姆港望向荷莫茲海峽的船隻。（圖／路透）

▲ 荷莫茲海峽通行量依然低迷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷莫茲海峽緊張局勢持續升溫，一艘賴比瑞亞籍散裝貨輪「米諾安先鋒號」（MV Minoan Pioneer）於當地4日凌晨約2時，在阿曼哈薩布（Al Khasab）東北方約37公里海域遭不明飛彈擊中，全船隨即陷入完全斷電狀態，船方緊急發出求救訊號。

CNN報導，根據海事風險管理機構Marisks，事發地點位於荷莫茲海峽北側、阿曼領海附近。英國海事貿易辦公室（UKMTO）此前已證實有船隻在該海域遭襲，但未透露船名。目前船員安危尚未明朗，Marisks稱近期已接連傳出警示射擊、爆炸及不明發射體攻擊商船等多起事故，此事件突顯當地安全環境持續惡化。

伊阿談判排除美國　爭奪海峽主導權

與此同時，伊朗與阿曼正就荷莫茲海峽過境安排進行談判。伊朗談判委員會成員阿喬魯（Saeed Ajorlu）表示，談判目標是確立為期1至3個月的「臨時過渡安排」，強調「安全、掃雷及航運服務均由伊朗主導」，並重申伊朗僅與阿曼協商，並不包括美國。

伊朗批評美方違反6月達成的諒解備忘錄第5條規定，在靠近阿曼海岸一側擅自開闢南部航道。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）3日指出，與阿曼協商的方案將設立單一航運走廊，而非此前討論的雙線方案。

每封1周損失上億桶　恢復需18個月

全球能源市場持續受到衝擊，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）4日表示，伊朗戰事爆發以來，全球原油供應累計已損失26億桶，而目前荷莫茲海峽流量僅剩衝突前的1/10，且每封鎖一周就會再損失逾1億桶原油。

納瑟警告，即便海峽馬上重新開放，全球庫存恢復至正常水位也需長達18個月，若煉油廠同步出現突發重大停工，能源供應壓力將更為嚴峻。Aramco第二季淨利雖因油價走高而年增44%，但整體能源安全警報仍未解除。

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