醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形　3D神經網震撼曝光

▲荷蘭研究團隊首度成功繪製女性陰蒂3D神經地圖，為女性醫學研究帶來重大突破。（圖／翻攝自bioRxiv）

圖文／CTWANT

荷蘭研究團隊首度成功繪製女性陰蒂（clitoris）神經分布的3D立體地圖，解開醫學界長年未解的「黑盒子」之一。研究發現，陰蒂的主要感覺神經並非如過去認為般逐漸變細消失，而是像樹枝一樣向外分岔，形成複雜的神經網絡。專家認為，這項突破有望協助醫師在骨盆腔手術、婦科整形及產後修復時，更有效保護神經功能，降低對女性性功能造成的影響。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《衛報》（The Guardian）及《Live Science》等外媒報導，相較於男性陰莖神經分布早在1998年便已有完整立體模型，女性陰蒂長期因文化禁忌與研究不足，被視為人體最少被研究的器官之一。雖然古代文獻早已有相關記載，但直到20世紀才逐漸出現在解剖學教材中，1995年甚至仍被描述為只是「縮小版的陰莖」，顯示醫學界對其構造了解相當有限。

事實上，陰蒂遠比外觀看見的豆狀突起更加龐大且複雜，是女性生殖系統的重要性感覺器官，也是與性喚起及高潮密切相關的部位。

這項最新研究由荷蘭阿姆斯特丹大學醫學中心（Amsterdam University Medical Center）團隊進行，研究人員利用兩名捐贈遺體的停經後女性骨盆組織，透過高能量X光掃描技術建立高解析3D影像，首次完整描繪陰蒂龜頭內部神經走向。

研究顯示，通往陰蒂的主要感覺神經並非如傳統解剖模型所示逐漸終止，而是在陰蒂及周圍區域向外分出多條神經分支，形成如樹枝般延伸的神經網絡。研究第一作者、阿姆斯特丹大學醫學中心研究員李周英（Ju Young Lee，音譯）表示，這是全球首次完成陰蒂龜頭神經的3D立體地圖，填補了女性解剖研究的重要空白。

研究團隊指出，這項成果對接受女性生殖器切割（Female Genital Mutilation，FGM）後重建手術的患者尤其重要。世界衛生組織（WHO）將FGM列為侵犯人權行為，目前全球已有超過2.3億名女性受影響。即使接受陰蒂重建手術，仍約有四分之一患者表示性高潮感受下降，原因一直未能完全釐清。

研究人員認為，新建立的神經地圖可望作為日後研究神經感覺變化的重要基礎，也有助於進一步改良陰蒂重建手術，提升術後功能恢復效果。

除了重建手術外，研究成果也可望應用於婦科手術、私密處整形、骨盆腔手術及產後修復等醫療領域。醫師若能更清楚掌握陰蒂神經分布，就有機會避免手術過程傷及神經，降低術後性感覺受損的風險。

未參與研究的美國奧勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）外科副教授彼得斯（Blair Peters）表示，目前人體幾乎所有周邊神經都有成熟治療方式，唯獨生殖器神經仍像未被探索的「黑盒子」，這項研究的重要性在於，有望改善許多女性目前治療選擇有限的疾病。

事實上，彼得斯團隊2022年就曾發現，女性陰蒂平均擁有超過1萬條神經纖維，比過去估計多出約25%，推翻外界長年的認知。

不過，研究人員也強調，本次研究僅分析兩名停經後女性遺體，未來仍需納入不同年齡層與更多樣本，進一步釐清各神經分支的實際功能。未參與研究的美國泌尿婦科醫師杜賓斯卡雅（Alexandra Dubinskaya）認為，這項研究雖只是第一步，卻為女性醫療照護與醫學教育開啟新的方向，未來有望改變臨床治療與手術方式。

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