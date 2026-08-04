恐怖亂流！乘客遭拋飛「頭撞機艙天花板」12傷　印航客機極速下墜

▲印度航空客機遇到亂流，導致12人受傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

印度航空（Air India）一架從泰國普吉島飛往印度德里的班機，4日在高空中飛行時突遭強烈亂流襲擊，飛機急劇下降，導致多名乘客與機組人員被拋離座位、撞上機艙天花板。整起意外共造成12人受傷，所幸最終安全降落德里。

高空突急墜！乘客拋飛重撞天花板慘叫：頭直接頂到屋頂

根據《新德里電視台》報導，印度航空AI379班機4日從泰國普吉島起飛，原定飛往德里，當時機上共載有134名乘客及機組人員。然而當客機處於巡航階段時，突然遭遇短暫的強烈亂流，機身隨即驟降。

一名受傷乘客事後餘悸猶存地表示，「當時飛機突然劇烈下墜，我的頭直接重重撞上了機艙天花板，隨後整個人摔倒在地。」突如其來的失重讓機艙內尖叫聲四起，部分乘客出現瘀傷及頭部輕微創傷。

機身受損慘釀12傷！印航發聲：已緊急送醫檢查

印度航空隨後發表聲明證實這起事件，該班機隨後已安全降落於德里機場，所有乘客與機組人員均已順利下機。事件共造成包含2名機組人員在內的12人受傷，印航地勤團隊與醫療人員已第一時間協助將受傷人員送往機場醫療設施進行預防性檢查與治療，目前均無生命危險。