才剛報警！印度女教師慘死校門口　「遭跟蹤狂報復」砍30多刀亡

▲死者遇襲身亡前幾天，才因不堪長年騷擾而報警。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度哈里亞納邦（Haryana）發生駭人案件，29歲女教師桑達雅（Sandhya）在校門口遭一名跟蹤狂砍殺身亡。根據監視器畫面，男嫌在30秒內狂刺超過30刀，殘暴行為震驚社會。

30秒狂刺30多刀 女教師命喪校門口

7月29日上午9時30分，這起案件發生在法里達巴德市（Faridabad）一間私立學校。21歲蒙面凶嫌阿密特（Amit）抵達校門口，謊稱要找桑達雅談事情，引誘對方步出大門後，立刻掐住其頸部、拔刀狂刺。

一名校方人員聽見尖叫聲後，衝到現場試圖阻止，卻被凶嫌持刀威脅。隨後，凶嫌再次走向已經倒地的桑達雅繼續攻擊，並騎乘一台無車牌機車逃逸。

案發後，桑達雅被緊急送往阿爾法拉醫院（Al Falah Hospital），最終仍因傷重不治。《新德里電視台》報導，其傷口遍布臉部、頸部、胸口與腹部。

跟騷2年拒絕也沒用 疑報復受害者

不到2小時後，凶嫌火速落網，並且坦承謀殺罪。初步調查顯示，阿密特大約2年前認識桑達雅，此後多次試圖搭訕攀談，被頻頻拒絕仍不死心，反而開始長期跟蹤對方。

案發前幾天，桑達雅因不堪騷擾，終於向警方通報性騷擾案件，當時阿密特還曾公開道歉。警方初步研判，凶嫌犯案動機就是為了報復死者報警一事。