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亡母舊毛衣捨不得丟！UNIQLO神救援　日女「花300元修補」感動萬人

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 增永菜生的舊毛衣被改造後重獲新生。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一名女子差點就把一件承載母親記憶的舊衣丟進回收箱，卻因一名店員意外迎來新生命。這段發生在義大利米蘭UNIQLO門市的暖心故事在社群平台X上爆紅，短時間內累積逾290萬次瀏覽，超過2.9萬人按讚。

日媒《Nlab》報導，旅居米蘭的日本作家增永菜生日前赴當地UNIQLO門市，打算將一件母親20多年前購入的舊款毛衣投進回收箱。她從國中就開始穿這件毛衣，如今領口磨損、袖口嚴重裂開，但因毛衣上留有母親在世時親手縫補過的痕跡，令她遲遲捨不得丟棄。

未料門市員工看到這件上衣時當場驚呼，「太厲害了！我從來沒看過這麼古老的UNIQLO標誌，這是古著啊！」這名員工的熱情令增永菜生大為感動，於是決定嘗試店內提供的「修補服務」（Repair Service）。

增永菜生幾天後便接到取件通知，前往門市親眼看到成品時當場愣住，只見原先破爛的袖口被精緻的花卉刺繡與深藍色補丁完美修復，彩色刺繡線點綴其上，令整件衣服不像修補過的舊衣，反而更像是獨一無二的設計師單品。

如今她再也不需苦惱是否該割捨這件充滿回憶的舊衣，增永菜生不禁感嘆，「UNIQLO修補服務太棒了」，且費用只要8歐元（約新台幣300元），也令她大讚物超所值。

她將這段經歷PO上社群平台後引發廣大迴響，網友紛紛留言表示，「這樣我會穿一輩子」、「世界上獨一無二的UNIQLO」、「把舊Logo也當成價值保留下來，真的很美」。

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