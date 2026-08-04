亡母舊毛衣捨不得丟！UNIQLO神救援　日女「花300元修補」感動萬人

▲ 增永菜生的舊毛衣被改造後重獲新生。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
日本一名女子差點就把一件承載母親記憶的舊衣丟進回收箱，卻因一名店員意外迎來新生命。這段發生在義大利米蘭UNIQLO門市的暖心故事在社群平台X上爆紅，短時間內累積逾290萬次瀏覽，超過2.9萬人按讚。
日媒《Nlab》報導，旅居米蘭的日本作家增永菜生日前赴當地UNIQLO門市，打算將一件母親20多年前購入的舊款毛衣投進回收箱。她從國中就開始穿這件毛衣，如今領口磨損、袖口嚴重裂開，但因毛衣上留有母親在世時親手縫補過的痕跡，令她遲遲捨不得丟棄。
未料門市員工看到這件上衣時當場驚呼，「太厲害了！我從來沒看過這麼古老的UNIQLO標誌，這是古著啊！」這名員工的熱情令增永菜生大為感動，於是決定嘗試店內提供的「修補服務」（Repair Service）。
ミラノのユニクロのリペアサービスが凄い！— nao masunaga (@Nao_Masunaga) July 20, 2026
先日、20年以上前に購入したユニクロのトップスを店舗の回収ボックスに入れようとしたら「凄い！こんな古いユニクロのロゴ見たことがない！ヴィンテージだ！」と感激する店員さんに修理を勧められ‥
ビリビリに破けた袖は綺麗な糸と布で修復されていました。 pic.twitter.com/5SLo1pYKDo
增永菜生幾天後便接到取件通知，前往門市親眼看到成品時當場愣住，只見原先破爛的袖口被精緻的花卉刺繡與深藍色補丁完美修復，彩色刺繡線點綴其上，令整件衣服不像修補過的舊衣，反而更像是獨一無二的設計師單品。
如今她再也不需苦惱是否該割捨這件充滿回憶的舊衣，增永菜生不禁感嘆，「UNIQLO修補服務太棒了」，且費用只要8歐元（約新台幣300元），也令她大讚物超所值。
她將這段經歷PO上社群平台後引發廣大迴響，網友紛紛留言表示，「這樣我會穿一輩子」、「世界上獨一無二的UNIQLO」、「把舊Logo也當成價值保留下來，真的很美」。
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