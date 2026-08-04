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243億身價王室超親民！約旦小公主2歲生日　穿700元平價衣萌翻

243億身價王室超親民！約旦小公主2歲生日　穿700元平價衣萌翻

圖文／鏡週刊

約旦王儲侯賽因（Crown Prince Al Hussein）與妻子拉吉瓦（Princess Rajwa）育有一個女兒伊曼公主（Princess Iman）。小公主3日歡度2歲生日，王室曬出她的近照，可見她露出燦爛笑容，頂著QQ的頭髮，穿的還是約新台幣700元的平價衣服，相當可愛。

700元平價衣意外搶鏡！　2歲小公主萌樣圈粉

侯賽因3日在官方IG曬出女兒的生日照，寫下：「我的伊曼今天滿2歲了！祈求上帝永遠守護她，賜給她健康與平安。祝她生日快樂。」字裡行間流露滿滿父愛。

243億身價王室超親民！約旦小公主2歲生日　穿700元平價衣萌翻

▲ 伊曼公主的2歲生日照，穿約700元的平價上衣，脖子上掛了「義大利麵項鍊」，模樣可愛。（翻攝alhusseinjo IG）

照片中，小伊曼坐在書房裡，露出純真的燦笑，圓滾滾大眼配上棕色QQ頭，神情和五官都和媽咪拉吉瓦很相似。根據《Hello!》報導，她身上的白色T恤來自英國品牌Next，售價16英鎊（約新台幣696元），搭配粉紅格紋短褲，脖子上還戴著一串用義大利麵製作的手工項鍊，充滿童趣，猜測她正在培養閱讀和藝術興趣。

世紀婚禮迎來愛女！　王室全家把她寵上天

伊曼的爺爺，是64歲約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II），身價高達7.5億美元（約新台幣243億元）。他和王后拉尼婭（Queen Rania），都對這個小孫女百般疼愛。

243億身價王室超親民！約旦小公主2歲生日　穿700元平價衣萌翻

▲ 伊曼公主（中）是約旦王儲侯賽因（右）與妻子拉吉瓦（左）的女兒。（翻攝alhusseinjo IG）

而侯賽因與沙烏地阿拉伯的建築師拉吉瓦，2023年6月在安曼的札赫蘭宮舉行世紀婚禮，當時包括英國威廉王子（Prince William）和妻子凱特王妃（Princess Kate）、碧翠絲公主（Princess Beatrice）與丈夫艾多阿多（Edoardo Mapelli Mozzi）等英國王室成員都受邀出席，婚禮備受全球矚目。

243億身價王室超親民！約旦小公主2歲生日　穿700元平價衣萌翻

▲ 上月世界盃足球賽期間，伊曼公主跟著父母進場為約旦隊加油，可愛模樣融化不少王室粉絲。（翻攝alhusseinjo IG）

婚後10個月，侯賽因與拉吉瓦迎來第一個孩子，也就是伊曼，她2024年8月3日在安曼的侯賽因國王醫學中心（King Hussein Medical Center）誕生，名字和姑姑、侯賽因的妹妹伊曼公主同名。

243億身價王室超親民！約旦小公主2歲生日　穿700元平價衣萌翻

▲ 世足賽期間，約旦國王阿布杜拉二世（右）和孫女伊曼公主互動溫馨可愛。（翻攝alhusseinjo IG）

隨著伊曼逐漸長大，王室不時分享一家人的生活照，上月世界盃足球賽期間，約旦王室幾乎全員出動，親臨現場支持隊史首度打進世界盃正賽的約旦隊，伊曼也跟去，王室分享她穿著足球球衣的照片，融化一大票王室粉絲。

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