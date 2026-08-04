18歲當教授！　佛州天才少年「打破金氏世界紀錄」

▲湯瑪斯成為邁阿密戴德學院（Miami Dade College）教授時年僅18歲。（圖／翻攝LinkedIn）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州18歲天才少年湯瑪斯（Nathan Thomas）於2023年8月成為邁阿密戴德學院（Miami Dade College）教授，本月3日正式獲金氏世界紀錄認證為「史上最年輕男性大學教授」。

根據金氏世界紀錄官方認定，湯瑪斯站上講台時年僅18歲又346天，一舉打破由蘇格蘭數學家麥克勞林（Colin Maclaurin）保持306年的19歲教授紀錄。

此外，湯瑪斯初任教職的年紀，僅比「全球最年輕女性教授」薩博（Alia Sabur）年輕16天，後者2008年以18歲又362天之齡在韓國建國大學任教，寫下女性紀錄。

▲美國邁阿密戴德學院（Miami Dade College）。（圖／達志影像／美聯社）

湯瑪斯父母皆為工程師，母親尤其擅長化繁為簡，深深影響他對理工領域的熱情。

湯瑪斯年僅10歲就入學邁阿密戴德學院，14歲轉學至佛羅里達國際大學，並以優異成績取得電機工程學士及碩士學位。2023年，他在母校開授「C語言工程應用」課程，教導學生鑽研複雜的電腦運算與程式設計。

湯瑪斯表示，「一旦進入課堂，所有人的目標都是學習，年齡不是問題。」他認為看見學生「開竅」瞬間，是自己最享受的時刻，「這跟自己解決問題的成就感不同，但就像透過別人重溫這種感受。教學會迫使你從全新層面理解學問，所以我學到的跟學生一樣多，甚至更多。」

除了理工領域外，湯瑪斯也跨足法律界，目前正就讀邁阿密大學法學院，預計2028年取得法律博士學位，同時仍持續開授線上課程。