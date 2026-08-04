日本「永久居留」門檻大提高！　要求年收入須高於日本家庭平均

▲日本政府要求申請永居者，年收入須高於日本家庭平均。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本政府正式端出外國人永久居留權審查的修訂草案，整體方向全面趨嚴。草案核心要求之一，是申請人的年收入必須「持續高於日本家庭平均水準」，等同為有意長居日本的外國人立下一道更高的財力門檻。相關新規預計2027年4月起正式上路，其中收入標準追溯適用於今年4月以後提交的申請案。

修法背景與問題意識

這波修訂是日本首相高市早苗政府外國人政策的一部分。日本出入國在留管理廳（入管廳）表示，現行規定要求申請人具備獨立維持生計的能力，然而實際調查卻顯示，持有永久居留資格的外國人領取官方生活保護補助的比例，與日本本國人相比不相上下，這一數據促使當局持續研議修法。截至2025年底，在日外國人總數約412萬人，其中約94萬人持有永久居留資格。

收入年金雙重把關

根據《日本新聞網》、《共同社》的報導，新草案除了明訂年收入須超越日本家庭平均之外，在年金方面也設下具體門檻，也就是預期未來可領取的年金金額，須達到「過去30年持續參加厚生年金」的水準。若年金部分有所不足，審查時將同步考量申請人名下的金融資產規模，以綜合評估其長期財務穩定性。

配偶申請居留年限延長

針對日本人配偶等親屬身分的申請途徑，草案也同步調整。現行制度的最低門檻為「結婚滿3年且在日居留1年以上」，新規定擬提高至「結婚滿5年且在日居留3年以上」，要求申請人在家庭關係及在日生活上都具備更長時間的累積。

融入社會列入審查項目

《時事通信社》指出，此次草案首度明確寫入永久居留申請「必須特別慎重審查」的字眼，審查層級較以往更為嚴格。此外，草案針對「符合日本利益」這項既有要件，新增了具體說明，申請人須「積極且具體地對國家作出貢獻」，實際考量面向包括是否具備一定程度的日語能力，以及是否理解日本的社會制度與相關法規，以評估其融入日本社會的程度。

三大法定要件仍是核心

依據日本入管難民法的規定，取得永久居留資格需同時符合三大要件：品行端正、具備獨立謀生所需的資產與技能，以及對日本整體有所裨益。入管廳此次新增的經濟條件屬於第二項要件的具體化，融入社會的相關要求則是針對第三項要件所做的補充。草案目前進入公開徵求意見程序，完成後將於2027年4月正式實施。