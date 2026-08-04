Aeon熊本3女員工「生前最後通話」曝！回去拿東西失聯　時間軸還原

▲AEON MALL熊本因強烈爆炸而嚴重受損。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本熊本強震造成購物中心Aeon Mall熊本（イオンモール熊本）爆炸倒塌，釀成7死26傷。生活雜貨藥妝連鎖店Habita因指示員工折返將營收存入金庫，導致2人死亡。而旗下擁有「WEGO」、「anySiS」等知名服飾品牌的Onward Holdings於4日發表聲明，還原與店內3名罹難員工在震後的最後通話內容與過程，同時強調公司並未要求員工折返。

「我們剛要離開店裡…」Onward Holdings公布關鍵時間軸與最後通話

根據Onward Holdings發布的調查說明，該公司在Aeon Mall熊本設有「WEGO」與「anySiS」專櫃，當時共有7名員工任職，其中3人不幸在爆炸中罹難。

Onward Holdings也同時還原當天與員工的通訊紀錄：

16:33（地震發生後不久）：當時位於福岡市內的營業主管打電話確認，證實3名員工已全部安全逃至購物中心建築物外。

17:19：員工主動打給營業主管表示，「為了拿貴重物品回到了店裡，請問有什麼需要處理的嗎？」主管大感震驚，強調公司絕無要求折返，並立刻指示，「完全沒有要做的業務，請立刻離開店內回到屋外！」

17:36：營業主管再次打電話確認安全，員工當時回覆，「我們正好準備要走出店面了。」

17:50左右：現場發生大規模爆炸事故。主管隨後多次嘗試聯繫均無回應。直至7月30日晚間，警方陸續在設施1樓南側出入口附近發現3人的遺體與個人物品。

▲爆炸事故造成7人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



痛失3名熱情夥伴！服飾巨頭謝罪：防災指導不徹底

面對極度痛心的結果，Onward Holdings於聲明中表示，「3位責任感強且熱愛工作的優秀夥伴，因無法預料的意外事故而失去生命，我們感到無比痛心與遺憾。謹向3位致上最深切的冥福，並向遺族表達誠摯的慰問。」

公司強調，過去一直指導員工「遇緊急狀況時以確保自身安全為第一優先，並遵循設施管理者指示行動」，然而這次卻發生員工為拿貴重物品折返回店內而遇難的悲劇，坦言「結果證明我們的安全指導並不徹底，對此深深反省」。

Onward Holdings承諾，未來將以此慘痛教訓為鑑，徹底貫徹「一旦逃至設施外，無論任何理由均不得再進入建築內」的鐵律，並全面升級防災教育與應變機制。