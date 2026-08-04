　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

南韓熱浪升級！首爾發「暴炎重大警報」　李在明：以國家災難應對

記者羅翊宬／編譯

南韓近日遭遇高溫侵襲，慶尚南道梁山市上周末氣溫首度突破氣象觀測以來最高紀錄，達42度；首爾也連續一周飆上36、37度。連日來的熱浪造成至少2人死亡。對此，南韓氣象廳今（4）日上午11時針對首爾首度發布「暴炎（酷暑）重大警報」，總統李在明要求將酷暑視為「國家災難事態」，全面採取措施守護民眾生命。

▲▼南韓總統李在明提到氣候異常。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統李在明提到氣候異常。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》，李在明4日在青瓦台主持國務會議時表示，全國持續出現破紀錄高溫，「連日酷暑已讓國民日常生活陷入困難」，要求政府將現況視為國家災難，迅速且周全推動必要措施。

李在明強調，當前最重要任務是保障人民生命安全，尤其要加強對貧民村居民、獨居老人等弱勢族群的支援，同時要求政府密切管理戶外工作場所與密閉空間勞動者的安全。

他也要求確保勞工「停止作業權」能真正落實，擴充酷暑避難場所，提高使用率，針對高溫受災地區提供中央政府財政支援，同時加快乾旱農家的緊急供水措施。

南韓氣象廳4日上午11時起對首爾全區發布「暴炎（酷暑）重大警報」，這是該制度自今年6月1日實施以來首次啟動。發布條件為最高體感溫度達38度以上，或最高氣溫達39度以上。

▲▼位於南韓首爾江東區的廣渡漢江公園游泳池。（圖／達志影像／newscom）

▲位於南韓首爾市江東區的廣渡漢江公園游泳池。（圖／達志影像／newscom）

首爾市隨即啟動緊急應變，提出「停止、降溫、觀察守護」三大方向。市府表示，將密切監控熱傷害患者增加情況，加強貧民村居民等弱勢族群保護，並透過道路灑水降低市區熱度。

首爾市宣布，市府發包工程原則停止戶外作業，包含56處公共工程工地，民間建築工地也被要求配合相關防護措施。老人就業計畫中的戶外工作，以及部分戶外文化活動與觀光導覽行程也暫停。

此外，首爾市將動用約205億韓元災害救助基金，並提供約41萬戶基礎生活保障與次低收入家庭每戶5萬韓元冷氣補助，同時增加對身障設施、貧民村居民及街友的防暑支援。

▼從位於南韓首爾市永登浦區的「63大樓」，透過熱像儀觀測汝矣島市中心影像。（圖／達志影像）

▲▼從位於南韓首爾市永登浦區的「63大樓」，透過熱像儀觀測汝矣島市中心影像。（圖／達志影像）▲▼首爾貧民村拾荒老人性命受到酷暑威脅。（圖／達志影像／newscom）

▲首爾貧民村拾荒老人性命受到酷暑威脅。（圖／達志影像／newscom）

目前首爾累計熱傷害患者人數持續增加。南韓疾病管理廳統計，截至4日前一天，首爾自5月15日起累計熱傷害病例達185例，其中包含2名死亡案例。

不只首爾，京畿道、全羅北道全州市、大邱市等地方政府也同步提升防災層級。京畿道因7個市郡發布暴炎重大警報，提前啟動災難安全對策本部第二級應變，並要求公共工程停工，強化對農田工作者與獨居老人巡查。

京畿道知事秋美愛表示，「暴炎重大警報，是代表著居民生命可能受到威脅的最高級警告」，因此要求危險時段立即停止戶外作業，並由相關人員確認高風險族群安全。

全州市則因酷暑與熱帶夜持續，將災難安全對策本部提升至第二階段，啟動全市應變體系。目前市內運作12輛道路灑水車、474處避暑中心與501處遮陽設施，並啟用涼霧設備、冷熱座椅等降溫設施。

▲▼南韓釜山甘川文化村。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓釜山甘川文化村。（圖／達志影像／newscom）

面對弱勢族群防護，大邱地方氣象廳也展開行動，4日走訪中區、西區貧民村居民，發放3500瓶礦泉水、泡麵、扇子、涼感袖套等物資，並宣導「水、陰涼處、休息」三項防暑原則。

李在明警告，極端氣候已逐漸常態化，政府必須重新設計災害應變系統，提升全國對酷暑風險的認知。他要求各部門提前檢查因冷氣使用量暴增可能造成的電力供應問題，以確保高溫期間民眾生活安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／捆綁殺死董座！前員工首曝光
快訊／8人買飲料爽中200萬！
快訊／大雷雨炸4縣市　警戒範圍曝
快訊／18張發票中千萬　明細公布
再爆致癌油！「農七十公司」苦茶油苯駢芘超標　逾百瓶已流市面
快訊／8縣市大雨特報！　下到深夜
快訊／「鯨魚」颱風將生成！　最新路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓刑事司法大翻修！72年來首度「偵查起訴分離」 　10月起廢檢察廳

日本「永久居留」門檻大提高！　要求年收入須高於日本家庭平均

18歲當教授！　佛州天才少年「打破金氏世界紀錄」

男冰存母親遺體3年「每日同房聊天」！律師嘆：他活在虛假故事裡

Aeon熊本3女員工「生前最後通話」曝！回去拿東西失聯　時間軸還原

臭炸！工廠倒閉「110桶發酵魚露」狂飄腐臭味　小鎮忍20年解脫了

南韓熱浪升級！首爾發「暴炎重大警報」　李在明：以國家災難應對

房子震垮還被偷！熊本強震災民「輪流顧家防賊」　酷暑缺水崩潰

埃及豔后也來過？千年古蹟狂吸遊客　竟是「收門票大叔」自己蓋的

無餐飲經驗！64歲貨車司機「打造網紅漢堡店」　靠AI發想人氣菜單

台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了

全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

告別大醫院漫長等待！茱麗葉診所團隊 「跨階段整合照護」革新乳癌治療體驗

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

87歲翁開BMW「鬼切3車道」！板橋站前撞死騎士　離譜畫面曝

EZ WAY個資議題延燒　關務署長提3澄清：非強制使用

直升機撞電纜畫面曝！綁拖板車上卡街頭...交通號誌全滅運將慘了

貓咪一聽主人叫　太興奮先撞到頭XD

白海豚維持中颱接近台灣！最新預測2走法 有機會發海警

韓刑事司法大翻修！72年來首度「偵查起訴分離」 　10月起廢檢察廳

日本「永久居留」門檻大提高！　要求年收入須高於日本家庭平均

18歲當教授！　佛州天才少年「打破金氏世界紀錄」

男冰存母親遺體3年「每日同房聊天」！律師嘆：他活在虛假故事裡

Aeon熊本3女員工「生前最後通話」曝！回去拿東西失聯　時間軸還原

臭炸！工廠倒閉「110桶發酵魚露」狂飄腐臭味　小鎮忍20年解脫了

南韓熱浪升級！首爾發「暴炎重大警報」　李在明：以國家災難應對

房子震垮還被偷！熊本強震災民「輪流顧家防賊」　酷暑缺水崩潰

埃及豔后也來過？千年古蹟狂吸遊客　竟是「收門票大叔」自己蓋的

無餐飲經驗！64歲貨車司機「打造網紅漢堡店」　靠AI發想人氣菜單

遭酸歌手轉演員「比較好賺」9m88不忍直球神回　新片客串卡司超狂

致癌苦茶油疑混入大陸貨　北檢17路搜索進口商、代工油廠

「彰化孟母」搶進台中買房！　為教育卡位2大雙語名校

免爬山就能賞瀑布景！新竹天然戲水區　規劃有涼亭休憩區和停車場

國輪國際公約證書邁向數位化　航港局發布電子證書使用通告

認行竊打死鎢業董座！前員工躲媽媽家12天落網　今銬回住處搜索

韓刑事司法大翻修！72年來首度「偵查起訴分離」 　10月起廢檢察廳

過勞別輕忽！藥師示警：疲勞恐成健康警訊　ECNS成營養補充新焦點

隋棠兩次缺席宣傳記者會　首度回應與千千爭議

快訊／8人買飲料爽中200萬！獎落6縣市　桃園、新北各2張最旺

【裙子突然卡住！】林襄臨危不亂完成換裝　超專業反應圈粉❤

國際熱門新聞

快訊／美國擬砍日本、印尼等5駐外使館

人妻搭機睡醒「褲子沾滿精液」！鄰座男被逮

33歲女街友淪性奴！遭4男「囚禁性虐5個月」

南韓熱浪發布警報　李在明：以國家災難應對

美國大規模疫情！2人感染孢子蟲死亡

即／熊本又震！規模4.4　長崎福岡皆有感

熊本避難所爆新冠　日網讚台灣避難神器

伊朗打臉「沒和美國談判」　川普嗆：達成協議或投降

台積電有威脅了？傳英特爾先進封裝「良率飆90％」

川普拿伊朗沒皮條　美司令部公開徵求奇招

台北火箭隊大樓爆紅　寶可夢迷喊朝聖

美YouTuber宣布「擬赴瑞士安樂死」

29歲AV女優自爆：初夜「獻給出道作」！

荷莫茲海峽將重開？紐時：伊朗恐成最大贏家

更多熱門

相關新聞

貨車司機「打造網紅漢堡店」　靠AI發想菜單

貨車司機「打造網紅漢堡店」　靠AI發想菜單

日本千葉縣館山市濱海漢堡餐廳「伏姫BURGER」成為當地人氣店家，背後推手竟是現年64歲、過去毫無餐飲經驗的店長高橋昌行。

韓青年「放棄戀愛」全球最高　6成女性仍單身

韓青年「放棄戀愛」全球最高　6成女性仍單身

討厭中國人！南韓「對日本好感度」攀升新高

討厭中國人！南韓「對日本好感度」攀升新高

韓海軍陸戰隊槍擊事故　副士官「陳屍宿舍」

韓海軍陸戰隊槍擊事故　副士官「陳屍宿舍」

熊本震傷亡慘重　高市「雙手合十」默哀祈福

熊本震傷亡慘重　高市「雙手合十」默哀祈福

關鍵字：

日韓要聞熱浪酷暑猛暑南韓首爾李在明漢江游泳池酷暑警報

讀者迴響

熱門新聞

極變態凌虐逼14歲少女賣淫　竹聯惡煞判刑287年10月

政府基金「護盤名單」曝光！　5大個股快跟上

快訊／屏東鎢業老闆遭殺陳屍住家　嫌犯今落網

白海豚路徑北修風雨避不了　2關鍵轉彎逼台

快訊／白海豚颱風攪局！7家產險暫停承保　日本旅遊不便險受影響

快訊／6縣市豪大雨特報　中颱白海豚周末最近全台變天

已婚男偷吃女兒同學媽！傳訊怨：老公我內內痛

超商店員蝦皮買33件金飾　拆包退貨12天爽噱40萬

屏東貴金屬老闆「曖昧10女」被綠帽夫發現　情欲生活曝光

台灣泡麵外交！　退房留「來一客」瑞士飯店員工吃上癮

拐賣49人到柬埔寨　《角頭》李振豪恐關30年

賈永婕23歲女兒辣曬比基尼！大提琴家男友現身放閃

孕妻待產未婚夫夜店狂歡！跨坐舔乳片被抓包

新莊好市多疑勞資糾紛　前員工持刀跑樓頂遭勸離

LINE「最惱人功能」要消失了！網喊：終於能清靜

更多

最夯影音

更多
台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了

台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了
全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

告別大醫院漫長等待！茱麗葉診所團隊 「跨階段整合照護」革新乳癌治療體驗

告別大醫院漫長等待！茱麗葉診所團隊 「跨階段整合照護」革新乳癌治療體驗

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面