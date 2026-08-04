南韓熱浪升級！首爾發「暴炎重大警報」　李在明：以國家災難應對

記者羅翊宬／編譯

南韓近日遭遇高溫侵襲，慶尚南道梁山市上周末氣溫首度突破氣象觀測以來最高紀錄，達42度；首爾也連續一周飆上36、37度。連日來的熱浪造成至少2人死亡。對此，南韓氣象廳今（4）日上午11時針對首爾首度發布「暴炎（酷暑）重大警報」，總統李在明要求將酷暑視為「國家災難事態」，全面採取措施守護民眾生命。

▲南韓總統李在明提到氣候異常。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》，李在明4日在青瓦台主持國務會議時表示，全國持續出現破紀錄高溫，「連日酷暑已讓國民日常生活陷入困難」，要求政府將現況視為國家災難，迅速且周全推動必要措施。

李在明強調，當前最重要任務是保障人民生命安全，尤其要加強對貧民村居民、獨居老人等弱勢族群的支援，同時要求政府密切管理戶外工作場所與密閉空間勞動者的安全。

他也要求確保勞工「停止作業權」能真正落實，擴充酷暑避難場所，提高使用率，針對高溫受災地區提供中央政府財政支援，同時加快乾旱農家的緊急供水措施。

南韓氣象廳4日上午11時起對首爾全區發布「暴炎（酷暑）重大警報」，這是該制度自今年6月1日實施以來首次啟動。發布條件為最高體感溫度達38度以上，或最高氣溫達39度以上。

▲位於南韓首爾市江東區的廣渡漢江公園游泳池。（圖／達志影像／newscom）

首爾市隨即啟動緊急應變，提出「停止、降溫、觀察守護」三大方向。市府表示，將密切監控熱傷害患者增加情況，加強貧民村居民等弱勢族群保護，並透過道路灑水降低市區熱度。

首爾市宣布，市府發包工程原則停止戶外作業，包含56處公共工程工地，民間建築工地也被要求配合相關防護措施。老人就業計畫中的戶外工作，以及部分戶外文化活動與觀光導覽行程也暫停。

此外，首爾市將動用約205億韓元災害救助基金，並提供約41萬戶基礎生活保障與次低收入家庭每戶5萬韓元冷氣補助，同時增加對身障設施、貧民村居民及街友的防暑支援。

▼從位於南韓首爾市永登浦區的「63大樓」，透過熱像儀觀測汝矣島市中心影像。（圖／達志影像）

▲首爾貧民村拾荒老人性命受到酷暑威脅。（圖／達志影像／newscom）

目前首爾累計熱傷害患者人數持續增加。南韓疾病管理廳統計，截至4日前一天，首爾自5月15日起累計熱傷害病例達185例，其中包含2名死亡案例。

不只首爾，京畿道、全羅北道全州市、大邱市等地方政府也同步提升防災層級。京畿道因7個市郡發布暴炎重大警報，提前啟動災難安全對策本部第二級應變，並要求公共工程停工，強化對農田工作者與獨居老人巡查。

京畿道知事秋美愛表示，「暴炎重大警報，是代表著居民生命可能受到威脅的最高級警告」，因此要求危險時段立即停止戶外作業，並由相關人員確認高風險族群安全。

全州市則因酷暑與熱帶夜持續，將災難安全對策本部提升至第二階段，啟動全市應變體系。目前市內運作12輛道路灑水車、474處避暑中心與501處遮陽設施，並啟用涼霧設備、冷熱座椅等降溫設施。

▲南韓釜山甘川文化村。（圖／達志影像／newscom）

面對弱勢族群防護，大邱地方氣象廳也展開行動，4日走訪中區、西區貧民村居民，發放3500瓶礦泉水、泡麵、扇子、涼感袖套等物資，並宣導「水、陰涼處、休息」三項防暑原則。

李在明警告，極端氣候已逐漸常態化，政府必須重新設計災害應變系統，提升全國對酷暑風險的認知。他要求各部門提前檢查因冷氣使用量暴增可能造成的電力供應問題，以確保高溫期間民眾生活安全。