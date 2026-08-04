埃及豔后也來過？千年古蹟狂吸遊客　竟是「收門票大叔」自己蓋的

▲馬洛索靠著「千年古羅馬圓形劇場」的謊言行騙20年。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

義大利男子馬洛索（Franco Malosso）宣稱發現一處擁有逾1630年歷史的「古羅馬圓形劇場」，就連凱撒大帝和埃及豔后都曾到訪，向參觀遊客收取每人40歐元（約新台幣1492元）門票，如今卻被揭穿那是他親手建造的仿古建築物，這場長達20年的騙局，就連當地政府也受害。

千年遺址？當地政府也被騙

《晚郵報》等外媒報導，馬洛索表示，2005年一場土石流後，他在維琴察（Vicenza）市郊意外「發現」這處遺址，並且命名為「貝里科海洋圓形劇場」（Berico Maritime Amphitheatre）。

馬洛索宣稱，該址建於西元393年，是「全球最古老、最龐大的圓形劇場」，就連凱撒大帝與埃及豔后返回羅馬途中都曾造訪，英國文豪莎士比亞筆下角色茱麗葉，也曾住在園區內一座古教堂。

憑著上述這番說詞，加上「慈善家、企業家及管弦樂團指揮」的成功人設，馬洛索成功說服當地政府將遺址納入歐盟補助的觀光指南及官方應用程式。

故事漏洞多 挖出現代建材

直到2016年，謊言才開始露餡。考古學家接受義大利憲兵隊委託展開研究後，竟在這座「古蹟」挖出玻璃纖維、紙漿柱子、抹灰磚塊及石膏雕像，年代僅可追溯至2000年代初期。衛星圖像也清楚拍下，馬洛索先將一座山丘夷平，才在空地上搭建這座假遺址。

事實上，只要查閱史料就可知道，凱撒大帝生活年代比馬洛索宣稱的遺址建造時間早了整整400年。而《羅密歐與茱麗葉》的故事舞台更是在維洛納（Verona），而非維琴察。

被控多罪求償 法院裁決出爐

最終，現年69歲的馬洛索被指控非法建築、偽造藝術品及未經授權施工等罪名，判處2年4個月有期徒刑並處以3000歐元（約新台幣11.1萬元）罰款。

此外，阿爾庫尼亞諾（Arcugnano）市議會也對他提出56萬歐元（約新台幣2089萬元）損害賠償訴訟。