男冰存母親遺體3年「每日同房聊天」！律師嘆：他活在虛假故事裡

▲男子太愛媽媽，於是冰存遺體「彷彿她還活著」。（示意圖／達志影像）

文／鏡週刊

驚！英國一名男子近期被發現把過世的母親放在家裡的冰櫃裡長達3年，這段時間，他還持續領母親的退休金與福利金，該名男子稱，會這麼做的原因是不想讓母親離開，案件近日開庭，他被判了被判處2年4個月監禁。

男子竟將母親遺體放冰櫃！ 為什麼這麼做？

綜合外媒報導，60歲的男子菲利普斯（Christopher Phillips）在2月時遭島逮捕，因為警方在他的家裡發現母親西爾維婭（Sylvia Phillips）的遺體，她已於2023年3月去世。

菲利普斯會這麼做的原因，是因為妻子過世後，他不想要母親也離開，希望2人有更多的時間相處。警方發現西爾維婭身上裹著一條毯子，上面放有黃色、紅色的玫瑰，還有一張生日快樂的卡片，裡面寫著「致媽媽，來自菲利普斯」。

英男承認3罪行！ 遺體為什麼被發現？

菲利普斯也承認了3項罪行，包括沒有埋葬母親、持續領母親的退休金與福利金，還有持續領住房福利和冬季燃料補貼。

據了解，菲利普斯2歲時被西爾維婭領養，2人關係非常親密，西爾維婭在2023年3月離世，菲利普斯則抱著她的遺體，還承諾會持續照顧母親。之後，菲利普斯去買了冰櫃並放在家裡。

當地醫療機構曾多次想聯繫西爾維婭，但卻一直被菲利普斯拒絕，他稱母親已經搬走，不接受健檢，也因此，警察起了疑心，後來打開冰櫃發現了西爾維婭的遺體且已經完全凍僵，需要等一段時間才能進行屍撿。

律師嘆：他活在虛假的故事裡...

據菲利普斯的律師所述，他曝自己都會和母親聊天，談論電視節目，就像以前一樣，「彷彿她還活著」，因為母親的過世讓他打擊太大，所以在被告席上泣不成聲，律師形容，菲利普斯幾乎編造了一個她仍然活著的虛假故事。



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