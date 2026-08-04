房子震垮還被偷！熊本強震災民「輪流顧家防賊」　酷暑缺水崩潰

▲ 熊本強震震垮民宅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本熊本強震已過一周，災區居民在酷暑中艱辛重建之際，竟接連傳出竊賊趁火打劫的事件，對身心俱疲的災民有如雪上加霜。持續斷水問題更令災民苦不堪言，給水車前大排長龍成為災區日常。

二樓壓垮一樓 姪女靠縫隙奇蹟生還

根據九州朝日放送（KBC），八代市38歲居民井手彩斗3日受訪回憶，地震發生當下，就讀國中二年級的姪女正在哥哥家一樓熟睡，強烈搖晃導致建築瞬間倒塌，二樓整層壓垮一樓，姪女一度受困。

井手描述，「樓上砰的一聲塌下來，正常情況下被壓死也不奇怪，還好剛好有個縫隙」，鄰居家2名男性見狀衝過來幫忙，耗時約20分鐘將她從廢墟中救出，送醫後確認僅受到輕傷，簡直是不幸中的大幸。

小偷趁火打劫 足球背包憑空消失

未料一家人還未從驚魂中平復就遭竊賊光顧，井手說明，姪女足球社的背包原本放在家中，事後卻憑空消失，認為小偷可能誤以為背包裡有現金，趁他們忙於安置之際入內行竊，所幸其他貴重物品和現金未受波及。

為防止進一步損失，除了請志工協助清點殘留財物，井手也在哥哥奔走辦理臨時住所及受災證明等手續時，獨自留守倒塌現場充當警衛。他沉痛表示，「我只能祈禱那些從廢墟中非法偷竊的人遭天譴，請不要再傷害已經因地震身心俱疲的災民。」

斷水苦不堪言 每天扛水腰受傷

除治安隱憂外，持續斷水更讓災民叫苦連天。81歲的吉岡洋每天往返搬運4至5公升用水，已經因此腰部受傷；44歲的宇城市女性則以臉盆手洗衣物、餐具包覆保鮮膜省水，逐漸摸索出一套節水日常。居民直言，「我們最需要的就是水。」