日本防衛白皮書首推短影音！警示中俄合作升級　中國續列最大挑戰

記者張方瑀／綜合報導

日本政府4日正式對外公布「2026年版防衛白皮書」，今年防衛省首度發布3分鐘的宣傳短影音，透過動畫與對話的方式，深入淺出地向大眾說明日本當前面臨的安全威脅。防衛大臣小泉進次郎親自出鏡致詞表示，日本正面臨戰後最嚴峻的安全環境；白皮書中也明確指出，中國與俄羅斯的軍事合作不斷升級，中國仍是日本「前所未有最大的戰略挑戰」。

首創3分鐘短影音 小泉進次郎親自出鏡

為了讓民眾更加了解國防政策，防衛省今年特別製作了包含中、英、日文3種語言版本的3分鐘短影音。

影片以兩人輕鬆問答的動畫形式展開，解釋人工智慧（AI）、無人機及衛星等新興科技，是如何徹底顛覆傳統作戰模式，並以俄烏戰爭為例，點出無人機不僅能偵察敵情，還能摧毀昂貴軍備，大大改變了現代戰爭的面貌。

防衛大臣小泉進次郎在影片開頭致詞指出，「2026年版防衛白皮書是一本如實呈現當前安全保障現實的報告。」

他強調，面對戰後最嚴峻、最複雜的安全保障環境，自衛隊將如何轉型、為哪些挑戰做準備，都已完整收錄在白皮書中，期盼透過社群媒體的傳播，讓更多人能加深對自衛隊的理解，並共同思考日本的現在與未來。

中俄軍事合作升級 中國續列「最大戰略挑戰」

針對周邊安全局勢，白皮書延續去年的評估，將中國定調為「前所未有、最大的戰略挑戰」。內容指出，中國不僅以極快的速度增加國防支出，強化核武、飛彈以及海空軍戰力，更積極擴張遠海作戰能力。

例如2025年6月，中國航空母艦「遼寧號」與「山東號」首度同時進入太平洋進行起降訓練，第3艘航艦「福建號」也在同年11月正式服役。此外，中國頻繁在台灣周邊海空域舉行軍演，試圖將軍事活動常態化並塑造成「既成事實」。

除了中國本身的軍事擴張，中俄兩國的戰略合作深化也是一大警示。白皮書列舉，2025年12月，中國H-6轟炸機與俄羅斯Tu-95戰略轟炸機首度飛抵日本四國外海，2026年6月更再度飛往同一海域。

▲2025年觸發日方緊急起飛的俄羅斯軍機與中國軍機飛行軌跡。（圖／取自日本防衛省自衛隊）



在海上活動方面，兩國艦艇聯合航行的範圍持續擴大，2026年6月更有中俄4艘軍艦進入太平洋，並在日本專屬經濟區（EEZ）內實施實彈演習，隨後越過第二島鏈北上，經北海道外海進入日本海。

與此同時，俄羅斯與北韓的深化合作同樣引發高度關注，日方憂心俄國恐以核武及飛彈技術，作為平壤支援烏克蘭戰事的回報。

聚焦「無人機與AI」新戰態 強化嚇阻力保衛和平

面對國際衝突帶來的啟示，白皮書特別新增了AI、無人機、太空、網路及電磁作戰等「新型作戰方式」的介紹。影片中提到防衛省正在推動「構建Shield（盾牌）」的概念，計畫結合大量無人機建立全新的防衛模式，藉此降低自衛隊員的危險，同時大幅提升應變能力。

白皮書也強調了「嚇阻」的重要性，指出國防的核心不在於實戰，而是讓敵方深知「發動攻擊也不會成功」，確保一開始就不會受到攻擊。

為了因應嚴峻局勢，日本將持續以美日同盟為核心，深化與澳洲、印度等理念相近國家的合作，並與美軍共同運用長程飛彈等「反擊能力」。

同時，日本政府已於今年4月全面放寬具殺傷力防衛裝備的出口限制，期望透過與盟友共享裝備、生產與維修體系，進一步強化日本的防衛產業基礎與嚇阻能力。