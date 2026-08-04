　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

韓刑事司法大翻修！72年來首度「偵查起訴分離」 　10月起廢檢察廳

▲▼位於南韓首爾市瑞草區的「大檢察廳」。隨著公訴廳與重大犯罪搜查廳立法成立，並完成刑事訴訟修法，檢察廳即將於10月2日退出歷史舞台。（圖／VCG）

▲位於南韓首爾市瑞草區的「大檢察廳」。隨著公訴廳與重大犯罪搜查廳立法成立，並完成刑事訴訟修法，檢察廳即將於10月2日退出歷史舞台。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓刑事司法體系迎來72年來重大改革！南韓國務會議今（4）日通過《刑事訴訟法》部分修正案，確立「偵查與起訴完全分離」原則，禁止檢察官直接進行犯罪偵查。相關法案若經總統簽署公告並於10月2日正式施行，檢察廳將被廢止，改設公訴廳，未來案件偵查將由警察、重大犯罪搜查廳及高位公職者犯罪搜查處（公搜處）負責。

根據《韓聯社》，南韓政府表示，此次修法將結束長期以來「由檢察官偵查、起訴」的制度，未來「偵查型檢察官」將不復存在。新制度上路後，檢察官主要負責公訴相關工作，不再直接調查犯罪或蒐集證據。

依照修法內容，民眾提出告訴、告發案件後，大部分將改由警方受理，無法再直接向公訴廳檢察官提出案件要求處理。為了避免案件延宕，司法警察官受理案件後，必須在「3個月內」完成偵查，並決定是否移送檢方。

案件移送後，檢察官也須在3個月內決定是否提起公訴。換言之，從警方開始偵查到檢方決定起訴與否，整體案件處理期限原則上設定為6個月，以避免案件長期積壓。

修法同時全面禁止檢察官直接偵查，包括補充偵查在內，檢察官不得直接訊問嫌疑人、證人，也不能自行蒐集證據。若認為警方調查不足，只能要求警方進行補充偵查。

警方收到補充偵查要求後，原則上必須在1個月內完成並回覆檢方，必要時最多可延長1個月。此外，若警方認定案件不存在犯罪嫌疑而決定不移送，告訴人等可在3個月內提出異議，由公訴廳檢察官重新審查。

▲▼南韓政府預計10月起新設公訴廳、重大犯罪搜查廳，用以取代檢察廳。（圖／VCG）

▲南韓政府預計10月起新設公訴廳、重大犯罪搜查廳，用以取代檢察廳。（圖／VCG）

新制度也增加對警方偵查程序的監督機制。若警方無正當理由讓案件延宕超過6個月，或偵查過程存在違法、不當情形，相關人士可向承辦機關首長提出異議。

此外，修法要求警方將案件移送檢方時，必須列出偵查過程中製作或取得的資料清單，以確認實際掌握的證據與送交檢方的紀錄是否存在遺漏。

不過，南韓政府與執政陣營也規劃未來進一步修法，針對兒童虐待、家庭暴力、性犯罪、兒少性犯罪、跟蹤騷擾、身心障礙者虐待及老人虐待等「7大弱勢犯罪」，可能改由警方不得自行決定是否移送，而是全部交由檢方處理。

部分改革措施並非立即生效。例如，調整偵查機關管轄衝突的「偵查權管轄調整協議會」制度，以及部分擴大再審聲請範圍的規定，將於公告後6個月開始實施；搜索、扣押、勘驗全程錄影等措施，則預計在公告後1年生效。

此次修法也調整司法警察官範圍，從原本包含警務官、總警、警正、警監、警衛等職級，擴大為「警衛以上警察公務員」。外界一度解讀為高階警察取得新的直接偵查權，但警方否認此說法。

警方指出，包括國家搜查本部長、警察廳搜查局長以及市與道等各地方警察廳搜查部門主管與高階幹部，過去本來就負責指揮偵查工作，此次修法只是將現有運作情況反映到法律條文中，並非新增直接偵查或指揮權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
HAHABABY又爆爭議！　網炸鍋了
台糖爆隱匿1300噸致癌油！　董事長背景遭起底
Garena拋重磅消息！　將重現PC端經典

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本電車癡漢下體磨蹭20歲女　她下車驚見「褲子上有精液」崩潰報警

赴泰狂吃生醃海鮮！　上海男「腸道大潰瘍+出血休克」險丟命

熊本強震捐300萬！AV女優遭酸「給髒錢」作秀　高EQ回應被讚爆

南韓海軍首見！1.45萬噸突擊艦換「她」掌舵　成首位女性上校艦長

貨輪遭襲「全船斷電」緊急求救！荷莫茲危機　全球損失26億桶原油

才剛報警！印度女教師慘死校門口　「遭跟蹤狂報復」砍30多刀亡

日本奧運舉重選手「超商偷雞蛋」！狠推店員害骨折　當場被逮

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形　3D神經網震撼曝光

243億身價王室超親民！約旦小公主2歲生日　穿700元平價衣萌翻

恐怖亂流！乘客遭拋飛「頭撞機艙天花板」12傷　印航客機極速下墜

台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了

全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

告別大醫院漫長等待！茱麗葉診所團隊 「跨階段整合照護」革新乳癌治療體驗

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

87歲翁開BMW「鬼切3車道」！板橋站前撞死騎士　離譜畫面曝

EZ WAY個資議題延燒　關務署長提3澄清：非強制使用

直升機撞電纜畫面曝！綁拖板車上卡街頭...交通號誌全滅運將慘了

貓咪一聽主人叫　太興奮先撞到頭XD

白海豚維持中颱接近台灣！最新預測2走法 有機會發海警

日本電車癡漢下體磨蹭20歲女　她下車驚見「褲子上有精液」崩潰報警

赴泰狂吃生醃海鮮！　上海男「腸道大潰瘍+出血休克」險丟命

熊本強震捐300萬！AV女優遭酸「給髒錢」作秀　高EQ回應被讚爆

南韓海軍首見！1.45萬噸突擊艦換「她」掌舵　成首位女性上校艦長

貨輪遭襲「全船斷電」緊急求救！荷莫茲危機　全球損失26億桶原油

才剛報警！印度女教師慘死校門口　「遭跟蹤狂報復」砍30多刀亡

日本奧運舉重選手「超商偷雞蛋」！狠推店員害骨折　當場被逮

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形　3D神經網震撼曝光

243億身價王室超親民！約旦小公主2歲生日　穿700元平價衣萌翻

恐怖亂流！乘客遭拋飛「頭撞機艙天花板」12傷　印航客機極速下墜

王彥程6局飆7K奪第10勝！韓職台將第一人　更寫亞洲外援紀錄

夢幻卡司！竇靖童、盧廣仲10月開唱　還有超多大咖音樂人

2026台灣青少年公開賽明開打　15國、148名好手場上較勁

日本電車癡漢下體磨蹭20歲女　她下車驚見「褲子上有精液」崩潰報警

HAHABABY又爆爭議！童裝標「全棉」送SGS檢測　結果出爐網炸鍋

魚刺才剛夾出！男怕浪費吃剩魚「隔天又吞1根」　醫傻眼：別吃了

賈永婕長女爆熱戀旅美大提琴家　她曝心境認「9月要見女兒男友」

台糖董事長背景遭起底！徐巧芯轟「鐵桿賴友友」：政府一路護航？

天熱吃剉冰消暑「吃到洗腎」！腎臟醫示警高風險族群

ETtoday獲新世代金融傳播獎　陳冲：具高度社會責任

蔣友青不信基督教的原因　超地獄「我曾祖父是蔣中正欸」

國際熱門新聞

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形

AV女優捐300萬助熊本重建　被酸「給髒錢」

南韓熱浪發布警報　李在明：以國家災難應對

快訊／美國擬砍日本、印尼等5駐外使館

33歲女街友淪性奴！遭4男「囚禁性虐5個月」

人妻搭機睡醒「褲子沾滿精液」！鄰座男被逮

美國大規模疫情！2人感染孢子蟲死亡

荷莫茲海峽危機　全球損失26億桶原油

即／熊本又震！規模4.4　長崎福岡皆有感

熊本避難所爆新冠　日網讚台灣避難神器

伊朗打臉「沒和美國談判」　川普嗆：達成協議或投降

台積電有威脅了？傳英特爾先進封裝「良率飆90％」

美YouTuber宣布「擬赴瑞士安樂死」

川普拿伊朗沒皮條　美司令部公開徵求奇招

更多熱門

相關新聞

南韓熱浪發布警報　李在明：以國家災難應對

南韓熱浪發布警報　李在明：以國家災難應對

南韓遭遇高溫侵襲，慶尚南道梁山市上周末氣溫首度突破氣象觀測以來最高紀錄，達42度；首爾也連續一周飆上36、37度。南韓氣象廳今（4）日上午11時針對首爾首度發布「暴炎（酷暑）重大警報」，總統李在明要求將酷暑視為「國家災難事態」，全面採取措施守護民眾生命。

貨車司機「打造網紅漢堡店」　靠AI發想菜單

貨車司機「打造網紅漢堡店」　靠AI發想菜單

韓青年「放棄戀愛」全球最高　6成女性仍單身

韓青年「放棄戀愛」全球最高　6成女性仍單身

討厭中國人！南韓「對日本好感度」攀升新高

討厭中國人！南韓「對日本好感度」攀升新高

韓海軍陸戰隊槍擊事故　副士官「陳屍宿舍」

韓海軍陸戰隊槍擊事故　副士官「陳屍宿舍」

關鍵字：

日韓要聞南韓檢察廳刑事訴訟法國務會議

讀者迴響

熱門新聞

極變態凌虐逼14歲少女賣淫　竹聯惡煞判刑287年10月

政府基金「護盤名單」曝光！　5大個股快跟上

快訊／屏東鎢業老闆遭殺陳屍住家　嫌犯今落網

快訊／白海豚颱風攪局！7家產險暫停承保　日本旅遊不便險受影響

白海豚路徑北修風雨避不了　2關鍵轉彎逼台

已婚男偷吃女兒同學媽！傳訊怨：老公我內內痛

快訊／6縣市豪大雨特報　中颱白海豚周末最近全台變天

超商店員蝦皮買33件金飾　拆包退貨12天爽噱40萬

台灣泡麵外交！　退房留「來一客」瑞士飯店員工吃上癮

拐賣49人到柬埔寨　《角頭》李振豪恐關30年

屏東貴金屬老闆「曖昧10女」被綠帽夫發現　情欲生活曝光

賈永婕23歲女兒辣曬比基尼！大提琴家男友現身放閃

快訊／停車、加油發票中百萬！最低成本40元　獎落北中南3縣市

LINE「最惱人功能」要消失了！網喊：終於能清靜

新莊好市多疑勞資糾紛　前員工持刀跑樓頂遭勸離

更多

最夯影音

更多
台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了

台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了
全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

告別大醫院漫長等待！茱麗葉診所團隊 「跨階段整合照護」革新乳癌治療體驗

告別大醫院漫長等待！茱麗葉診所團隊 「跨階段整合照護」革新乳癌治療體驗

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面