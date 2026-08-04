韓刑事司法大翻修！72年來首度「偵查起訴分離」 　10月起廢檢察廳

▲位於南韓首爾市瑞草區的「大檢察廳」。隨著公訴廳與重大犯罪搜查廳立法成立，並完成刑事訴訟修法，檢察廳即將於10月2日退出歷史舞台。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓刑事司法體系迎來72年來重大改革！南韓國務會議今（4）日通過《刑事訴訟法》部分修正案，確立「偵查與起訴完全分離」原則，禁止檢察官直接進行犯罪偵查。相關法案若經總統簽署公告並於10月2日正式施行，檢察廳將被廢止，改設公訴廳，未來案件偵查將由警察、重大犯罪搜查廳及高位公職者犯罪搜查處（公搜處）負責。

根據《韓聯社》，南韓政府表示，此次修法將結束長期以來「由檢察官偵查、起訴」的制度，未來「偵查型檢察官」將不復存在。新制度上路後，檢察官主要負責公訴相關工作，不再直接調查犯罪或蒐集證據。

依照修法內容，民眾提出告訴、告發案件後，大部分將改由警方受理，無法再直接向公訴廳檢察官提出案件要求處理。為了避免案件延宕，司法警察官受理案件後，必須在「3個月內」完成偵查，並決定是否移送檢方。

案件移送後，檢察官也須在3個月內決定是否提起公訴。換言之，從警方開始偵查到檢方決定起訴與否，整體案件處理期限原則上設定為6個月，以避免案件長期積壓。

修法同時全面禁止檢察官直接偵查，包括補充偵查在內，檢察官不得直接訊問嫌疑人、證人，也不能自行蒐集證據。若認為警方調查不足，只能要求警方進行補充偵查。

警方收到補充偵查要求後，原則上必須在1個月內完成並回覆檢方，必要時最多可延長1個月。此外，若警方認定案件不存在犯罪嫌疑而決定不移送，告訴人等可在3個月內提出異議，由公訴廳檢察官重新審查。

▲南韓政府預計10月起新設公訴廳、重大犯罪搜查廳，用以取代檢察廳。（圖／VCG）

新制度也增加對警方偵查程序的監督機制。若警方無正當理由讓案件延宕超過6個月，或偵查過程存在違法、不當情形，相關人士可向承辦機關首長提出異議。

此外，修法要求警方將案件移送檢方時，必須列出偵查過程中製作或取得的資料清單，以確認實際掌握的證據與送交檢方的紀錄是否存在遺漏。

不過，南韓政府與執政陣營也規劃未來進一步修法，針對兒童虐待、家庭暴力、性犯罪、兒少性犯罪、跟蹤騷擾、身心障礙者虐待及老人虐待等「7大弱勢犯罪」，可能改由警方不得自行決定是否移送，而是全部交由檢方處理。

部分改革措施並非立即生效。例如，調整偵查機關管轄衝突的「偵查權管轄調整協議會」制度，以及部分擴大再審聲請範圍的規定，將於公告後6個月開始實施；搜索、扣押、勘驗全程錄影等措施，則預計在公告後1年生效。

此次修法也調整司法警察官範圍，從原本包含警務官、總警、警正、警監、警衛等職級，擴大為「警衛以上警察公務員」。外界一度解讀為高階警察取得新的直接偵查權，但警方否認此說法。

警方指出，包括國家搜查本部長、警察廳搜查局長以及市與道等各地方警察廳搜查部門主管與高階幹部，過去本來就負責指揮偵查工作，此次修法只是將現有運作情況反映到法律條文中，並非新增直接偵查或指揮權。