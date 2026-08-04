荷莫茲海峽又1貨船遭襲！美伊談判各說各話　川普下最後通牒

▲ 荷莫茲海峽通行量依然低迷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊談判陷入羅生門，波斯灣緊張局勢持續升溫，又一艘貨輪在荷莫茲海峽遭不明飛彈擊中，全球能源供應風險再度拉警報。

荷莫茲接連遇襲 近日已有3起

綜合CNN及《路透》報導，英國海事貿易操作局（UKMTO）指出，一艘貨輪於當地4日清晨在荷莫茲海峽發出求救訊號，稱其遭「不明物體」擊中，地點位於阿曼哈薩布（Al Khasab）東北方約20海里處，但未揭露攻擊來源。

這已是近日第3起類似事件，7月31日一艘油輪在阿曼利馬東北約12英里海域遇襲，隔天又有一艘油輪船長目睹附近海域發生爆炸。

川普伊朗互嗆 談判說法各執一詞

與此同時，美伊雙方對談判現狀說法不一。美國總統川普3日向媒體表示，雙方談判「目前正在進行」，並警告這是德黑蘭簽署協議的「最後機會」，強調是應伊朗、沙烏地阿拉伯、阿聯及卡達等多方請求才展開接觸。

但伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）當天隨即否認，稱目前並無任何對美談判，也無任何代表團出訪計畫，且除了正在伊拉克進行宗教朝聖的外長阿拉奇（Abbas Araqchi）以外，所有談判代表都在伊朗境內。川普隨後發文痛批，伊朗領導層「難以置信地口是心非」，並重申美國海軍完全掌控荷莫茲海峽。

5個月時打時談 伊朗封海峽施壓

這種打打談談的模式已持續逾5個月，自川普與以色列聯合發動「史詩怒火行動」以來，川普多次揚言大規模軍事打擊，隨後又以外交接觸為由收手。德黑蘭則是自7月初諒解備忘錄破局後，公開拒絕與華府談判，轉而持續封鎖荷莫茲海峽，藉由威脅全球能源動脈施壓。Kpler數據顯示，3日僅有6艘船隻通過海峽，較前一天的7艘更少。

市場反應則顯示投資人仍寄望局勢趨緩，布蘭特原油期貨3日大跌約7%至每桶83.77美元，道瓊指數則收在歷史新高。波斯灣地區官員及分析人士認為，伊朗的如意算盤是透過持續拉高對抗成本，迫使美方認為妥協比對抗更划算。