人妻搭機睡醒「褲子沾滿精液」！　變態鄰座男趁熟睡伸手猥褻

▲巴基斯坦籍男子在飛機上猥褻隔壁女乘客。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名女子日前帶著4歲女兒從杜拜搭機返回泰國，她因事前服下安眠藥陷入熟睡，怎知卻遭隔壁一名30歲巴基斯坦籍男子伸出魔爪猥褻，等她清醒後，才發現褲子沾有大片精液。她立刻崩潰通報空服員，而嫌犯則是嚇得當場下跪痛哭求饒，不過降落後隨即被航警逮捕，而受害女子也堅決提告到底。

幸好有換座位！媽媽主動坐隔壁 替4歲女兒擋下一劫

根據Khaosod報導，受害女子3日晚間在社群平台發文揭露這起恐怖經歷。她表示，事發當天自己帶著4歲女兒從杜拜搭機飛回曼谷廊曼機場，原本女兒的座位緊鄰該名巴基斯坦籍男子，但她考量到對方是陌生成年男子，出於警覺主動與女兒互換座位，自己坐在男子身旁，不料卻因此成為狼爪目標。

被害人回憶，飛機剛從杜拜起飛時，該名男子就頻繁將手跨放到她的座位上。隨後，為了調整時差而服用安眠藥的被害人與女兒一同陷入熟睡，沒想到竟給了對方可乘之機。

熟睡中驚覺被摸！降落驚見「褲子染精液」 狼嫌當場下跪求饒

在飛行過程中，被害女子隱約感覺到有人在摸她的右側臀部，並伴隨著一股濕熱感，但當時因藥效發作且蓋著毯子，以為是自己的錯覺。直到降落前1.5小時醒來，她發現該名男子不斷死死盯著她的臉，還頻繁碰觸她座位前方的螢幕。

被害女子立刻向空服員通報此事，空服員隨即將該名巴籍男子叫來質問，男子嚇得當場痛哭失聲並下跪求饒。此時，空服人員赫然發現被害女子的褲子上留有極為明顯的精液痕跡，讓她受到嚴重的精神創傷。

警察登機逮捕！受害人餘悸猶存：絕不和解提告到底

被害人餘悸猶存地表示，長達7小時的航程對她而言簡直是場噩夢，「不敢想像如果當初沒有跟4歲女兒換座位，會是什麼後果！」

目前泰國觀光警察、移民局及廊曼警察局已接手調查，該名巴基斯坦籍嫌犯已被移民局扣留。B小姐強調，自己絕不接受道歉與和解，會堅決提告到底並索取相關賠償。

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