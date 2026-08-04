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熊本強震當晚大辦「啤酒派對」！ 福岡縣議會自民黨團主席道歉下台

▲▼松尾統章。（圖／翻攝自Facebook／福岡県議会議員松尾統章事務所）

▲松尾統章請辭會長一職。（圖／翻攝自Facebook／福岡県議会議員松尾統章事務所）

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣7月28日發生地震，造成慘重傷亡，不料福岡縣議會最大黨派「自民黨縣議團」會長松尾統章，竟在震後當晚照常舉辦收費高達1.5萬日圓的「啤酒派對」，甚至向媒體狂言「還好有辦」，引發全日本社會與災民極大憤怒。眼看輿論不斷，松尾統章3日出面謝罪，坦言自己言論對災民極度失禮，並宣布辭去會長一職，但表示不會辭去議員職務。

強震當晚席開百桌！1.5萬「啤酒派對」邀請藝人表演狂歡

根據《讀賣新聞》報導，7月28日當晚，熊本才剛爆發強烈地震，災情極度混亂，松尾統章卻在飯店舉辦名為「松尾統章啤酒派對」的政治資金募款餐會。

活動標榜為「縣政報告會兼附帶酒精飲食的意見交流會」，每人會費高達1.5萬日圓（約新台幣3100元），現場聚集了500至600名支持者，現場不僅提供大量酒水飲食，甚至還邀請了「搞笑藝人」上台表演助興，氣氛十分熱絡，與幾十公里外慘重的地震災情形成強烈對比。

失言喊「有辦真好」引爆眾怒！福岡知事重砲痛批

松尾統章在派對結束後面對採訪時竟脫口而出，「有辦真的是太好了！」對此，福岡縣知事服部誠太郎公開抨擊，「在這種災難時刻舉辦餐會，簡直極度不適當。」

面對外界批判，松尾統章3日接受媒體採訪時道歉稱，「我事後仔細回想，這對正在受災受苦的人們來說，是多麼失禮又傷害人的表達方式。我會真摯地接受所有的批評。」他同時宣布辭去自民黨縣議團會長一職，但強調不會辭去縣議員職務。

涉嫌收受賄款醜聞！冷血辯稱「為了解釋金錢疑雲才舉辦」

事實上，福岡縣議會近期正陷入嚴重的收受金錢醜聞，多名曾任正副議長的大老證實曾向自民黨縣議團幹部交付現金。

松尾統章此前曾試圖為派對辯解，稱「辦這場活動是為了向支持者說明一連串的金錢疑雲」、「地震發生時報到手續已經開始了無法取消」，然而此番說詞根本無法平息大眾怒火，最終在輿論壓力下辭職。

 
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