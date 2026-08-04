荷莫茲海峽「最快明重開」？紐時：伊朗恐成最大贏家　川普陷兩難

▲ 協議生效的代價令華府兩難。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗與阿曼據報已接近達成協議，計畫分階段重啟荷莫茲海峽航運。但知情官員透露，這份協議的代價可能十分高昂，一旦落實恐怕鞏固伊朗對這條國際水道的主導地位，讓德黑蘭在戰後取得比開戰前更大的戰略優勢，令華府陷入兩難。

《紐約時報》報導，據熟悉協議的官員描述，協議草案要求進入波斯灣的船隻須通過緊鄰伊朗海岸、由伊朗控制的航道，離開海灣的船隻則走靠近阿曼一側的航線。

不收通行費收「服務費」？ 美官員駁斥

伊朗方面稱雖不收通行費，但協議中包含一項「服務費」，用於支付航運對環境的衝擊、貨輪安全保障及人事成本，收入由伊朗與阿曼平分。但一名知情美國官員3日駁斥，伊朗說法「並不準確」，強調任何臨時航線皆不須取得伊朗批准或許可，也不收取任何形式的費用。

川普3日在白宮談及即將達成的協議時預告，「你們今天或明天就會知道結果」，海峽甚至可能「明天就重開」，「第一階段是開放海峽，第二階段是無核化。」

這份協議給予伊朗及阿曼60天期限，就重開海峽進行談判；美伊也預計在此期間重啟核武磋商，雙方需討論如何處置伊朗約11噸濃縮鈾，其中近半噸純度已逼近武器等級。美方要求伊朗稀釋這批核燃料，移交美國或第三國銷毀或用於核電廠。

五角大廈憂實質讓步 盧比歐：不容管控國際水道

五角大廈多名高層對此安排存疑，認為這實質上形同對伊朗讓步。他們指出，阿曼側航線水雷密布，船隻仍須與伊朗協調才可安全通行，控制權之爭並未真正解決。國務卿盧比歐則多次強調，海峽必須恢復成開戰前的國際公海，若允許任何國家管控國際水道並收取費用，將為全球航運秩序樹立危險先例。

國際危機組織中東計畫副主任瓦埃茲（Ali Vaez）直言，伊朗視掌控海峽為此次戰事唯一值得誇口的戰略成果，與阿曼達成協議後，德黑蘭的處境將優於開戰前。最後他總結川普面臨的困境，「他的選擇只有一場打不贏的戰爭，或一份難以下嚥的和平協議。」