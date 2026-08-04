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各城市搶當日本副首都！　京都知事冷回拒絕：我們本來就是首都

記者張方瑀／綜合報導

日本為了因應大規模災害發生時，能夠確保國家中樞機能正常運作，日前正式通過了《副首都相關法案》，引發各地方政府躍躍欲試。然而，面對多個城市搶當「副首都」的熱潮，京都府知事西脇隆俊卻表現得相當淡定，甚至明確表態不打算參與角逐，更巧妙引述了「京都本來就是首都」的說法，霸氣發言立刻在網路上引發熱烈討論。

爭搶「副首都」頭銜　京都霸氣喊不參加

為了避免首都東京在遭遇強震等大規模災害時停擺，日本積極推動「副首都」的設立。不過，現年71歲的京都府知事西脇隆俊在接受訪問時卻直言，京都府完全沒有爭取成為副首都的計畫。

西脇隆俊指出，「如果一堆地方都跑來爭取當副首都，那這個『副』到底還有什麼意義？就目前來說，我是不打算去爭取啦。」展現出對這場「副首都之爭」毫無興趣的態度。

▲▼日本京都清水寺三重塔。（圖／VCG）

▲日本京都清水寺三重塔。（圖／VCG）

巧妙引述鎮壓全場：「京都本來就是首都」

除了表明不參戰，西脇隆俊還在言談中展現了專屬於京都的驕傲。他笑著表示，「也有人會說：『京都本來就是首都了，當個副的這樣好嗎？』這可不是我說的喔，我只是引述別人的話而已。」

雖然以「引述」作為包裝，但西脇隆俊隨後強調，在文化層面上，京都確實被明確定位為日本的首都，而日本中央機關「文化廳」正式搬遷至京都，就是最具代表性的鐵證。

網笑翻讚「這很京都」：天皇只是去東京玩

西脇隆俊的這番言論一出，立刻在日本社群網路上瘋傳，大批網友不僅沒有反感，反而大讚這發言「超級京都」。

不少日本網友紛紛留言笑稱，「聽說天皇現在只是去東京玩而已呢」、「天皇陛下抵達京都車站的時候，站長可是會說『歡迎回家』來迎接的喔」、「這種不負眾望的回應真是太讚了」、「超愛京都這一點的啦XD」、「京都就是要這樣才對嘛」。

此外，這波「誰才是首都」的討論也意外波及到其他歷史古都，有網友就跳出來表示，「奈良縣本來也是首都啊！」甚至敲碗大喊，「奈良縣知事也該出來說句話了吧！」讓這場副首都話題增添了不少趣味。

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