ANA客機警報狂響！降落羽田機場「險撞校驗飛機」　機長緊急拉升

▲全日空客機4日凌晨準備降落於羽田機場，機上空中防撞系統大響。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本東京羽田機場4日凌晨險些發生飛機空中相撞意外， 一架載有197人的全日空（ANA）客機準備降落於羽田機場時，機上的空中防撞系統（TCAS）突然響起警報，機長隨即中止降落並緊急拉升升空。經調查發現，當時一架國土交通省的校驗飛機「Doctor White」的異常靠近，才會觸發警報。

降落C跑道前防撞警報狂響！ANA機長急拉升逃過一劫

根據日本全日空（ANA）與國土交通省表示，事件發生於4日清晨5時44分左右。當時全日空NH698號班機從上海出發，原定凌晨5時45分降落羽田機場。然而NH698班機沿著航道下降、準備向羽田機場C跑道降落時，機上的空中防撞系統突然觸發，並發出緊急警報。

警報響起後，機長不敢大意，第一時間立刻決定暫停降落並緊急操縱飛機爬升。該班機最終於清晨6時10分重新安全降落於羽田機場，機上197人均無人受傷，虛驚一場。

國交省檢測機突橫切航道！「Doctor White」TCAS竟然沒響

國土交通省初步調查顯示，當時隸屬國交省的一架校驗飛機剛從D跑道起飛，隨後進行轉彎，準備直接從全日空客機正準備降落的航道「橫切」，才會觸發警報。不過校驗飛機上的TCAS事發當時並無發出警報。

「Doctor White」是由日本國土交通省的專用檢查機，主要負責從空中確認機場的無線設施、燈光及雷達等設備是否正常運作，被官方稱為保護飛行安全的「Doctor White」。