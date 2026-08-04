台北「火箭隊大樓」紅到日本！　寶可夢迷嗨喊朝聖

▲日本網友驚呼，這棟建築也太像火箭隊大樓。（圖／翻攝X@sp3_Spica）



記者吳美依／綜合報導

台北一家旅館外觀特殊，讓許多人聯想是經典動畫《寶可夢》（舊譯神奇寶貝）反派組織「火箭隊」的總部大樓，在社群平台X引發熱議，甚至有不少日本網友表示想來親自朝聖。

日本網友「@sp3_Spica」在X上傳一張照片直呼，「這棟大樓也太像火箭隊了吧！」事實上，原PO本人就是一名超資深寶可夢迷，從初代起每款遊戲都完整通關，平時也經常在帳號分享寶可夢相關內容。

至於這棟建築正是位於台北的「旅樂序精品旅館 - 站前五館」，外觀看起來是一棟神秘的黑色大樓，門口掛著與火箭隊相似的紅框「R」字標誌。還有網友補充，入夜後「R」字會亮起燈光，視覺效果更勝白天。

這篇貼文迄今累計超過200萬次觀看，獲得逾7.8萬讚數。

日本網友紛紛留言，「根本就是火箭隊啊」、「一定要打倒幾個訓練師才上得去吧」、「R字的配色太完美了」、「這到底是什麼建築啦」、「裡面一定有正在摸貓老大的老闆吧」，甚至有人直接宣布，「決定了，去台灣就住這間！」