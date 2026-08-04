無餐飲經驗！64歲貨車司機「打造網紅漢堡店」　靠AI發想人氣菜單

記者羅翊宬／編譯

日本千葉縣館山市濱海漢堡餐廳「伏姫BURGER」成為當地人氣店家，背後推手竟是現年64歲、過去毫無餐飲經驗的店長高橋昌行。他4年前還是貨車司機，轉職投入酪農產業後，意外接下開店任務，並運用生成式AI聊天機器人ChatGPT協助設計菜單，反覆測試打造招牌漢堡，如今每月平均銷售約1000個漢堡。

根據日媒《朝日電視台》，「伏姫BURGER」位於房總半島南部的千葉縣館山市，從東京市區開車過去約需2小時。餐廳主打使用當地品牌牛肉「里見伏姫牛」所製作的漢堡，吸引不少饕客前往品嘗。

店內招牌漢堡為了讓不同年齡層消費者都能享用，在牛肉餅加入豆腐等材料調整口感，使肉排更加柔軟、容易入口。開幕至今，餐廳逐漸累積人氣，不少顧客稱讚「很好吃」、「很有飽足感，味道濃郁」，也有人表示漢堡加入大量蔬菜，搭配入口即化的起司相當美味。

▲「伏姫BURGER」漢堡排牛肉使用當地品牌牛肉「里見伏姫牛」。（圖／翻攝自昭和運送興業官網）

不過，這家超人氣漢堡店的店長高橋昌行，過去並非廚師，而是一名貨車駕駛。他直到4年前都從事貨運工作，之後轉換跑道投入酪農相關工作，並被交付籌備漢堡店的任務。

高橋昌行回憶，當時公司負責人曾詢問他是否會料理，他坦言，「大概只有在家做菜的程度」，但因為想挑戰新事業，便決定接下開店工作。然而，缺乏餐飲經驗也讓菜單開發成為一大難題。

為了解決食譜設計問題，高橋昌行開始使用生成式AI工具ChatGPT協助研發漢堡配方。他表示，「在沒有人可以商量的情況下，只能與ChatGPT一起反覆試作，一步一步完成食譜。」

▲「伏姫BURGER」菜單設計採用ChatGPT的建議。（圖／翻攝自房総タウン）

不過，AI並無法一次就提供完美答案。高橋昌行與團隊仍需透過試吃與調整，不斷改善味道，前後約進行20至30次測試，才完成目前使用的肉排配方。

除了招牌漢堡，高橋昌行也實際示範利用ChatGPT開發新菜單。當輸入條件後，AI僅花約16秒便提出以館山市當地食材為靈感的「油菜花卡波那拉」構想，讓高橋昌行驚訝表示，「確實可以，館山的油菜花季節比較早，我決定採用這個構想。我自己也嚇了一跳，你很聰明！」

日本餐飲業近年面臨經營壓力。東京商工研究公司指出，今年上半年日本餐飲業倒閉件數達509件，是自1997年開始統計以來，上半年便首次突破500件，也創下新高。

在競爭激烈的環境下，高橋昌行認為AI能成為中小企業的新助力。他指出，人類的經驗與AI所擁有的龐大知識量結合後，能創造新的服務與菜單，「即使是少數人，也能一邊與AI討論，不必大量委外，就能完成許多事情。」