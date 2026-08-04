熊本地震1周了！8千人仍無家可歸　災民頂酷暑忙清「災後垃圾」

▲熊本地震災民清理災害垃圾。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣7月28日的強震4日正式邁入第7天，至今仍有4.5萬戶停水、8000名災民暫時住在避難所。根據統計，當地有1.2萬棟房屋受損，死者人數上升至38人（含可能與地震有關的死亡案例），其中大型購物中心「Aeon Mall熊本」爆炸事故釀7死、日本製紙八代工廠煙囪折斷釀9死，災情慘重。

1.2萬棟房屋毀損、4.5萬戶仍斷水！災民酷暑「車中泊」爆危機

根據《共同社》報導，這起強震發生於7月28日下午4時27分。截至8月4日為止，當地已有150處避難所收容了超過8000名災民，甚至有大量災民因害怕餘震或避難所擁擠而選擇睡在車上。然而，目前當地仍有5個市町、約4.5萬戶持續斷水，加上正值盛夏酷暑，災民的健康狀況令人擔憂。

為防範中暑與二次災害，熊本縣政府已緊急協調90多處飯店與旅館等住宿設施，供災民進行「二次避難」。同時，熊本縣12個市町村已開設災害廢棄物臨時集中場，全力展開復原與垃圾清運工作。

爆炸+煙囪折斷慘釀16死！政府將指定「激甚災害」撥款200億救災

地震目前已造成38人死亡、15人重傷，其中爆炸的「Aeon Mall熊本」有7人不幸罹難，煙囪倒塌折斷的「日本製紙八代工廠」有9人死亡。

針對嚴峻災情，日本政府4日於閣議中決定，將動用超過200億日圓（約新台幣42.5億元）投入救援。此外，政府也規劃將此次震災指定為國庫補助比例提高的「嚴重災害」，以及可適用行政手續特例的「特定非常災害」，以加速災區重建。

交通動脈持續癱瘓！九州新幹線與高速公路部分中斷

交通方面，目前九州新幹線「熊本至鹿兒島中央」區間仍處於全線預防性停駛狀態；九州高速公路的「松橋交流道至蝦野交流道」區間，也持續對一般車輛實施封閉管制，相關單位正全力進行路面修復作業。