川普民調慘跌到35%！　民主黨經濟支持度「10年首度超車」

▲ 川普民調支持度持續下跌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

路透／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，近10年來首度出現美國民眾認為民主黨比共和黨更能妥善管理經濟的結果；總統川普的施政滿意度更進一步滑落至35%，距其任期歷史低點僅差1個百分點。

美伊開戰 油價飆漲逾25%成主因

這項於7月29日至8月3日間進行的全國網路民調顯示，37%已登記選民認為民主黨對美國經濟更有一套，36%支持共和黨，另有27%回答不確定或偏好其他政黨。回顧川普第一任期、前總統拜登4年任期到川普第二任期初期，共和黨在經濟議題上始終占優勢，如今情勢翻轉。

分析指出，主要衝擊來自今年2月美以聯手攻擊伊朗點燃戰火，美國油價至今飆漲逾25%，民眾每購買1加侖汽油平均需多掏出逾1美元（約新台幣32元）。川普則堅稱，下令發動攻擊是為瓦解伊朗核計畫、遏制其攻擊區域盟友的能力，並為伊朗人民推翻神權統治創造條件。

期中選舉將至 共和黨告急

國會選舉意向方面，若馬上舉行投票，42%受訪者表示將支持民主黨候選人，37%選擇共和黨，中間選民支持民主黨的比例更較共和黨高出12個百分點，共和黨得在11月3日期中選舉中捍衛目前的微弱多數優勢。

本次民調共蒐集4,505名美國成年人意見，抽樣誤差為正負2個百分點。

川普怒批：假新聞操弄民調

川普一再駁斥不利民調，3日路透／益普索最新民調發布前，他也在自家社群平台Truth Social發文痛批，「我真正的民調數字是我從政以來最亮眼的成績，不是假新聞媒體捏造出來的。」