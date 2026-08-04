　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

川普民調慘跌到35%！　民主黨經濟支持度「10年首度超車」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普民調支持度持續下跌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

路透／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，近10年來首度出現美國民眾認為民主黨比共和黨更能妥善管理經濟的結果；總統川普的施政滿意度更進一步滑落至35%，距其任期歷史低點僅差1個百分點。

美伊開戰　油價飆漲逾25%成主因

這項於7月29日至8月3日間進行的全國網路民調顯示，37%已登記選民認為民主黨對美國經濟更有一套，36%支持共和黨，另有27%回答不確定或偏好其他政黨。回顧川普第一任期、前總統拜登4年任期到川普第二任期初期，共和黨在經濟議題上始終占優勢，如今情勢翻轉。

分析指出，主要衝擊來自今年2月美以聯手攻擊伊朗點燃戰火，美國油價至今飆漲逾25%，民眾每購買1加侖汽油平均需多掏出逾1美元（約新台幣32元）。川普則堅稱，下令發動攻擊是為瓦解伊朗核計畫、遏制其攻擊區域盟友的能力，並為伊朗人民推翻神權統治創造條件。

期中選舉將至　共和黨告急

國會選舉意向方面，若馬上舉行投票，42%受訪者表示將支持民主黨候選人，37%選擇共和黨，中間選民支持民主黨的比例更較共和黨高出12個百分點，共和黨得在11月3日期中選舉中捍衛目前的微弱多數優勢。

本次民調共蒐集4,505名美國成年人意見，抽樣誤差為正負2個百分點。

川普怒批：假新聞操弄民調

川普一再駁斥不利民調，3日路透／益普索最新民調發布前，他也在自家社群平台Truth Social發文痛批，「我真正的民調數字是我從政以來最亮眼的成績，不是假新聞媒體捏造出來的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LINE「最惱人功能」要消失了！網一面倒叫好：終於能清靜
名醫工作30年突失業！今發最新聲明
蘇一峰遭檢舉恐罰10萬　楊植斗：民進黨的追殺來了
桃園無業兒買刀弒父！母心碎曝「平時相處」：想不到會對爸爸這樣
台中知名大飯店無預警歇業　15.5億遭法拍
「3天賺13萬」他信了！慘被賣掉當豬仔
快訊／7家產險公告暫停承保　日本旅遊不便險受影響

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

荷莫茲海峽「最快明重開」？紐時：伊朗恐成最大贏家　川普陷兩難

熊本強震當晚大辦「啤酒派對」！ 福岡縣議會自民黨團主席道歉下台

最討厭中國人！南韓「對日本好感度」攀升新高：親切有禮貌

台北「火箭隊大樓」紅到日本！　寶可夢迷嗨喊朝聖

ANA客機警報狂響！降落羽田機場「險撞校驗飛機」　機長緊急拉升

川普民調慘跌到35%！　民主黨經濟支持度「10年首度超車」

監獄「護城河養巨鱷」防逃跑！　以色列法院急喊卡：怕鱷魚受傷

熊本地震1周了！8千人仍無家可歸　災民頂酷暑忙清「災後垃圾」

全家燒光剩煙囪！美華盛頓州野火肆虐「逾700棟建築淪廢墟」

網戀「台灣男」暈船！日女砸700萬投資　下場慘爆

台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了

全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

87歲翁開BMW「鬼切3車道」！板橋站前撞死騎士　離譜畫面曝

EZ WAY個資議題延燒　關務署長提3澄清：非強制使用

告別大醫院漫長等待！茱麗葉診所團隊 「跨階段整合照護」革新乳癌治療體驗

直升機撞電纜畫面曝！綁拖板車上卡街頭...交通號誌全滅運將慘了

白海豚維持中颱接近台灣！最新預測2走法 有機會發海警

驚悚畫面曝！雙載情侶「撞飛2層樓高」腦出血... 小黃左轉出事

荷莫茲海峽「最快明重開」？紐時：伊朗恐成最大贏家　川普陷兩難

熊本強震當晚大辦「啤酒派對」！ 福岡縣議會自民黨團主席道歉下台

最討厭中國人！南韓「對日本好感度」攀升新高：親切有禮貌

台北「火箭隊大樓」紅到日本！　寶可夢迷嗨喊朝聖

ANA客機警報狂響！降落羽田機場「險撞校驗飛機」　機長緊急拉升

川普民調慘跌到35%！　民主黨經濟支持度「10年首度超車」

監獄「護城河養巨鱷」防逃跑！　以色列法院急喊卡：怕鱷魚受傷

熊本地震1周了！8千人仍無家可歸　災民頂酷暑忙清「災後垃圾」

全家燒光剩煙囪！美華盛頓州野火肆虐「逾700棟建築淪廢墟」

網戀「台灣男」暈船！日女砸700萬投資　下場慘爆

【廣編】戒不掉手搖飲？天地合補推出全新「漢方水」　重新詮釋「漢方底蘊」的補水新選擇

惡性「滑膜肉瘤」轉移到肺　32歲媽靠精準放療陪孩子長大

女星八點檔使壞遭網友恐嚇「去妳家放炸彈」　高EQ回覆一秒解圍！

今年觀光逆差恐持續擴大　學者：出國旅客上看2千萬人次

今井達也牛棚首秀驚豔全場！9上9下飆5K　「UFO滑球」三振岡本和真

洋基頭號新秀升上大聯盟！游擊大物隆巴德二世最快明迎首秀

網紅：中聯毒油在大陸是優等油　國企油檢出苯駢芘是台灣標準30倍

絕不能交易柯瑞！傳奇名將哈德威喊話勇士：球迷會燒了這裡

凱達格蘭論壇　林佳龍批中國《團促法》企圖凌駕國際法籲各國反制

先別買顯卡！現在換電競螢幕更划算　275Hz更新率不用6,000元

【這怎麼訓練的】傑克羅素大軍排排坐！超乖巧等奴才上廁所XD

國際熱門新聞

快訊／美國擬砍日本、印尼等5駐外使館

33歲女街友淪性奴！遭4男「囚禁性虐5個月」

美國大規模疫情！2人感染孢子蟲死亡

伊朗打臉「沒和美國談判」　川普嗆：達成協議或投降

熊本避難所爆新冠　日網讚台灣避難神器

川普拿伊朗沒皮條　美司令部公開徵求奇招

台積電有威脅了？傳英特爾先進封裝「良率飆90％」

29歲AV女優自爆：初夜「獻給出道作」！

畫面曝！烏無人機墜俄海灘　釀7死40傷

27歲風俗妹「榨乾55歲富商」棄屍琵琶湖

狠父賣掉8月大女兒　只為買新手機 、摩托車

川普堅稱美伊談判中　威脅若沒協議伊朗將面臨「斬首」

英男自稱吸血鬼德古拉「狂喝動物血」　羊、鹿乾屍丟教堂周圍

美YouTuber宣布「擬赴瑞士安樂死」

更多熱門

相關新聞

25州聯合告川普政府「變相恢復關稅」：受害的還是美國民眾

25州聯合告川普政府「變相恢復關稅」：受害的還是美國民眾

美國25個州3日聯合提告川普政府，要求法院撤銷針對60個貿易夥伴祭出的新一輪關稅，批評白宮是在最高法院否決先前關稅措施後，改以「強迫勞動」為名，變相恢復大規模關稅政策。

防俄國與川普威脅　丹麥首批延長義務役新兵開訓

防俄國與川普威脅　丹麥首批延長義務役新兵開訓

川普堅稱美伊談判中　威脅若沒協議伊朗將面臨「斬首」

川普堅稱美伊談判中　威脅若沒協議伊朗將面臨「斬首」

美石油巨頭靠中東戰事獲利翻4倍　川普：我不喜歡

美石油巨頭靠中東戰事獲利翻4倍　川普：我不喜歡

川普連霸自家高球賽冠軍　作弊疑雲再起

川普連霸自家高球賽冠軍　作弊疑雲再起

關鍵字：

川普民調民主黨共和黨油價

讀者迴響

熱門新聞

極變態凌虐逼14歲少女賣淫　竹聯惡煞判刑287年10月

白海豚路徑北修風雨避不了　2關鍵轉彎逼台

已婚男偷吃女兒同學媽！傳訊怨：老公我內內痛

政府基金「護盤名單」曝光！　5大個股快跟上

超商店員蝦皮買33件金飾　拆包退貨12天爽噱40萬

快訊／6縣市豪大雨特報　中颱白海豚周末最近全台變天

屏東貴金屬老闆「曖昧10女」被綠帽夫發現　情欲生活曝光

拐賣49人到柬埔寨　《角頭》李振豪恐關30年

孕妻待產未婚夫夜店狂歡！跨坐舔乳片被抓包

醫示警「睡前10大傷腎地雷」：第1名很多人每天犯！

神經外科名醫突失業　醫院急發聲明回應

快訊／屏東鎢業老闆遭殺陳屍住家　嫌犯今落網

蘆洲路過「曬麵線」喊酷！孫女認領：純手工　害阿公工廠關門

台灣泡麵外交！　退房留「來一客」瑞士飯店員工吃上癮

白海豚颱風將減速　「明顯放慢」2走法差很大

更多

最夯影音

更多
台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了

台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了
全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

87歲翁開BMW「鬼切3車道」！板橋站前撞死騎士　離譜畫面曝

87歲翁開BMW「鬼切3車道」！板橋站前撞死騎士　離譜畫面曝

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面