南韓海軍首見！1.45萬噸突擊艦換「她」掌舵　成首位女性上校艦長

▲南韓海軍宣布，由海軍大領裴善英擔任大型兩棲突擊艦「獨島號」的艦長。（圖／大韓民國海軍）

記者羅翊宬／編譯

南韓海軍宣布，1萬4500噸級大型兩棲突擊艦「獨島號」（LPH）將於明（5）日迎來首位女性艦長，由海軍大領（上校）裴善英（音譯）擔任。這也是南韓海軍史上首次由女性軍官指揮由大領階級負責的大型艦艇，象徵女性軍人在海上作戰與指揮領域的職務範圍進一步擴大。

裴善英1999年南韓海軍官校首次招收女性學員時入學，為海軍官校第57期，2003年完成任官。服役期間，她歷任虎頭海鵰級高速艇艇長、獨島號甲板軍官、浦項級巡邏艦南原艦作戰官，以及佈雷艦元山艦艦長等重要職務。

南韓海軍表示，裴善英長期累積艦艇操作與作戰指揮經驗，被評價為具備艦艇運用能力與作戰指揮能力的專業人才。她過去曾擔任虎頭海鵰級282號高速艇艇長，負責第一線海上任務。

此外，裴善英近期也參與2026年環太平洋軍事演習（RIMPAC），在30國聯合兵力參與的演訓中，擔任聯合海軍構成軍司令部海洋作戰本部長，負責相關海上作戰規劃與協調工作。

南韓海軍指出，自2001年首批女性軍官加入以來，目前已有約2800名女性軍官與士官在海軍服役。近年海軍持續擴大女性軍人的任務範圍，涵蓋艦艇指揮、海上作戰直升機與巡邏機飛行員、潛艇乘員，以及深海潛水隊（SSU）等領域。

▲2025年10月，南韓海軍1萬4500噸級大型兩棲突擊艦「獨島號」停靠釜山。（圖／VCG）

過去南韓海軍雖已培養女性軍人在巡邏艦（PCC）、佈雷艦（MLS）、登陸艦（LST）等艦艇擔任艦長，但大領階級指揮的大型艦艇，至今仍未曾出現女性艦長。此次裴善英接掌獨島號，創下南韓海軍新的紀錄。

獨島號是南韓海軍最大型兩棲突擊艦之一，長199公尺、寬30公尺，可載送300名船員與最多700名兵力，艦載機可達7至12架UH-60黑鷹直升機、戰車與登陸突擊裝甲車（KAAV）6輛、5噸車輛8輛等，主要執行登陸作戰、人員與裝備運輸等任務。

由女性上校擔任艦長，不僅代表南韓海軍女性軍官晉升與任務範圍的新突破，也反映南韓軍方近年推動女性人才投入更多核心作戰職務的趨勢。

裴善英表示，「能夠擔任大韓民國海軍大型兩棲突擊艦艦長，是無比光榮的事情，同時也感受到沉重責任！比起『首位大領級艦艇女性艦長』的象徵意義，更重要的是打造一艘無論何時接獲任何任務，都能完美執行使命的獨島號。」