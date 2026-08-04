韓青年「放棄戀愛」比例全球最高！經濟、外貌影響　6成女性仍單身

▲南韓結婚與生養子女意願不斷降低。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓年輕族群對戀愛的興趣降至調查5國最低！最新調查顯示，18至39歲未婚韓國青年，高達55.4%表示「對戀愛沒有興趣」，其中女性比例更達60.8%，居各國男女之首。研究分析，就業、收入與階層認知，皆與青年是否談戀愛存在明顯關聯，反映南韓青年面臨的經濟壓力與社會環境正在改變親密關係選擇。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，《週刊京鄉》針對南韓、中國、日本、美國、西班牙5國共8242名青年進行戀愛觀調查分析，研究採用相同問題與分析標準，調查南韓、日本與中國青年數據於2026年7月進行，美國、西班牙與南韓部分則於2024年5月完成。

調查結果顯示，南韓未婚青年，有55.4%回答「對戀愛不感興趣」，比例高於日本的54.2%，以及美國35.8%、西班牙29.2%、中國24.7%。因此，南韓成為5個受調國家中，青年對戀愛最缺乏興趣的國家。

進一步分析性別差異後發現，南韓女性對戀愛冷淡程度尤其明顯。調查顯示，60.8%的女性表示「對於談戀愛沒有興趣」，等於每10名女性中約有6人選擇不投入戀愛關係；男性則有47.7%抱持相同想法。

▲南韓職場女性常因結婚、生育等問題出現工作經歷斷層。（圖／VCG）

不過，男女「不想談戀愛」背後原因並不相同。調查指出，對戀愛沒有興趣的女性，多數受訪者過去曾有戀愛經驗後選擇不再追求；男性則較常見的是從未有過戀愛經驗。數據顯示，缺乏戀愛經驗的比例在男性中達70.9%，女性則為48.1%。

研究也發現，戀愛經驗與就業狀況存在高度關聯。沒有戀愛經驗的南韓青年，失業比例達38.5%，包含正在求職或已放棄求職者；曾有戀愛經驗者的失業比例則為12.9%，兩者相差25.6個百分點，差距明顯高於其他受調國家。

收入條件同樣影響青年對戀愛的態度。研究將南韓青年依收入分成4組後發現，收入最低25%的青年中，有66.2%對戀愛不感興趣；收入最高25%的青年，比例則降至37.5%，顯示經濟能力可能影響青年建立親密關係的意願。

此外，青年對於自身階層位置的認知，也與戀愛經驗有所關聯。當被問及「認為童年時家庭處於哪個階層」時，沒有戀愛經驗者平均得分為5.16分，低於有戀愛經驗者的6.47分。研究團隊指出，「南韓與美國在戀愛經驗與階層認知之間的差異最為明顯。」

▲結婚、生育已非現今南韓年輕人追求的主要價值觀。（圖／VCG）

調查還發現，對戀愛缺乏興趣的青年，對自身條件評價普遍較低。在5分滿分的評分中，戀愛關注族群對性格評價為3.39分，無興趣族群為3.04分；外貌評價分別為2.95分與2.64分；經濟能力則為2.74分與2.43分。

研究指出，各國影響戀愛經驗的因素有所不同。南韓青年主要受到就業與階層認知影響，中國青年則與居住條件關聯較強。中國調查顯示，有戀愛經驗青年自有房比例達47.5%，沒有戀愛經驗者僅22.7%，反映當地「有房有車才能結婚」的社會觀念。

整體而言，這項跨國調查顯示，青年戀愛選擇已不單純受到個人情感因素影響，背後更牽涉就業、收入、居住條件與社會階層感受等結構性問題。對南韓青年而言，經濟壓力可能正逐漸改變傳統戀愛與婚姻觀念。