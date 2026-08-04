網戀「台灣男」暈船！日女砸700萬投資　下場慘爆

▲日本女子被騙走價值約700萬日圓的加密貨幣。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

日本長崎市發生一起社群交友詐騙案，一名50多歲的女上班族在網路上結識一名自稱是「台灣人」的男子。雙方在網路上相談甚歡，女子進而對其產生好感，沒想到卻因此落入粉紅陷阱，最終被騙走價值約700萬日圓（約台幣144萬元）的加密貨幣。

網戀「台灣男」暈船

根據長崎縣警大浦分局3日公布的案情指出，這名住在長崎市的女上班族，是在去年11月透過社群平台，認識了一名自稱是台灣男性的網友。雙方開始頻繁傳訊息聯絡，女子也漸漸對這名未曾謀面的男子卸下心防，並產生了親近感。

聽信投資副業慘噴700萬

在獲取女方信任後，該名男子便開始慫恿她進行投資，並不斷洗腦聲稱「如果把投資當作副業，賺取利潤可以讓生活過得更輕鬆」。

女子對此深信不疑，完全聽從對方的指示，在去年12月至今年1月期間，分5次購買了加密貨幣，並全數轉入對方所指定的錢包地址中，損失總金額高達約700萬日圓。

「帳戶凍結」要求匯款才露餡

食髓知味的詐騙集團並未就此罷手，男子隨後又向女子宣稱「妳的帳戶被凍結了，需要再匯入同等金額的虛擬貨幣才能解除」，要求她繼續砸錢。

女子對此感到不知所措，只好跑去與親友討論此事，親友一聽驚覺不對勁，才發現這一切都是一場騙局，整起案件也才因此曝光。