監獄「護城河養巨鱷」防逃跑！　以色列法院急喊卡：怕鱷魚受傷

▲以色列原先計畫在監獄外圍挖築護城河，並在河中餵養鱷魚來加強維安。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國家安全部長班-格維爾（Itamar Ben Gvir）原先計畫在北部的凱齊奧特監獄（Ketziot Prison）外圍挖築護城河，並在河中餵養鱷魚來加強維安。不過，這項計畫如今被耶路撒冷地方法院緊急發布臨時禁制令凍結，而法官喊卡的理由竟是「擔心鱷魚受到傷害」。

無視專業警告 尼羅鱷被「降級」進駐監獄

動保團體「讓動物活下去」（Let the Animals Live）日前向法院提出請願，要求將鱷魚重新列為保育類動物。該團體控訴，環境部長西爾曼（Idit Silman）無視法律顧問與自然與公園管理局（Nature and Parks Authority）的專業意見，且政府根本無權推動這項計畫。

事實上，西爾曼上個月才將尼羅鱷從保育類動物降級為「有人照管的」野生動物，目的就是為了替鱷魚進駐監獄護城河鋪路，而該護城河系統目前已經在開挖當中。

法官發布禁制令：怕鱷魚受傷

針對這項爭議，法官魯賓（Avraham Rubin）在2日的裁決書中指出，「關於鱷魚預期會受到傷害的主張，確實值得調查，這也構成了發布禁令的充分理由，禁止移轉鱷魚，或進行任何與尋找、準備移轉鱷魚相關的行動。」

魯賓下令，在法院做出最終裁決之前，禁止將任何鱷魚移送到該設施，並要求西爾曼、班-格維爾以及以色列監獄管理局（Israel Prison Service）必須在5日前對請願做出回應。

把鱷魚送進監獄的決定在法律上充滿爭議。自然與公園管理局強調，把大型、長壽的外來掠食者引進生態系統，將對當地環境與大眾帶來無法預估的風險，且放眼全球，根本沒有將鱷魚作為拘留設施維安的專業或科學根據，這項舉動將危及動物、環境、囚犯以及工作人員。

砸700萬美元挖河 官方反擊：絕對不是噱頭

儘管外界反彈聲浪不斷，班-格維爾的辦公室仍證實護城河正在開挖，並強硬表示，「如果有人覺得這只是個噱頭，那他們就大錯特錯了。」

辦公室強調，監獄管理局已經準備就緒，計畫細節非常詳盡，就連鱷魚的保養照顧與休息的牢房都安排好了。據聲明指出，國家安全部已為此編列了700萬美元（約台幣2.2億元）的預算來建造護城河。

靈感來自美國「短吻鱷惡魔島」

這項驚人計畫的靈感，似乎是來自美國的南佛羅里達拘留中心（South Florida Detention Facility）。

該中心俗稱「短吻鱷惡魔島」（Alligator Alcatraz），是白宮今年7月在短吻鱷出沒的佛羅里達大沼澤地（Florida Everglades）區域所設立，專門用來關押移民；不過，該設施目前也面臨環境惡劣的投訴，並遭到環保與原住民團體提告。