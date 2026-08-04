　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

最討厭中國人！南韓「對日本好感度」攀升新高：親切有禮貌

▲▼高市早苗贈送李在明來自福井縣鯖江市的眼鏡框。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗贈送南韓總統李在明來自福井縣鯖江市的眼鏡框。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓與日本民間智庫最新聯合調查顯示，南韓民眾對日本的好感度達54.3%，創下2013年開始調查以來的最高紀錄。至於日本民眾對南韓的好感度也回升至35.3%，較去年大幅增加10.5個百分點。調查分析，旅遊、購物、美食與流行文化等民間交流增加，是推升日韓兩國民眾好感的重要因素。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，由南韓東亞研究院（EAI）與日本國際文化會館（IHJ）共同進行的「第13屆日韓國民相互認識調查」昨（3）日公布調查結果。此次調查對象為3099名日韓兩國18歲以上成年人，包括1547名南韓人、1552名日本人，從 7月17日至21日透過網路方式進行。

調查顯示，南韓民眾對日本抱持「良好印象」的比例為54.3%，比去年52.4%上升1.9個百分點，連續2年突破50%。相較之下，南韓民眾對日本抱持負面印象的比例為38.5%，中立回答則為7.2%。

▲▼日本與南韓關係近來獲得顯著改善。（圖／VCG）

▲日本與南韓關係近來獲得顯著改善。（圖／VCG）

分析指出，南韓對日本好感度自文在寅政府時期的2020年低點12.3%後持續回升，近年旅遊往來、購物、美食以及日本流行文化普及，成為改善南韓民眾對日觀感的重要因素。

其中，南韓民眾認為日本「國民親切且重視秩序」的比例最高，達66.9%；認為日本「飲食文化、購物與旅遊具有魅力」者則達43.9%。

不過，歷史與領土問題仍是南韓民眾對日本抱持負面看法的主要原因。調查顯示，認為日本「並未充分反省歷史問題」者占74.9%，其次為獨島（日本稱竹島，南韓實際管轄）爭議，則占46.9%，慰安婦與二戰朝鮮籍強制動員勞工等問題也仍影響部分民眾看法。

▲▼南韓海警隊員於2019年8月14日光復節前夕在獨島向國旗致敬。（圖／達志影像）

▲南韓海警隊員於2019年8月14日光復節前夕在獨島向國旗致敬。（圖／達志影像）

在日韓關係評價方面，南韓民眾認為目前兩國關係「良好」的比例，由去年10.6%提升至今年20.6%，接近翻倍；認為關係「不好」的比例則降至20.3%，另有59.1%認為處於普通狀態，反映雙邊關係改善趨勢。

另一方面，日本民眾對南韓的好感度也明顯回升。今年調查中，日本民眾對南韓抱持良好印象的比例為35.3%，較去年24.8%增加10.5個百分點；負面印象則從去年的51.0%下降至44.1%，中立回答為20.6%。

研究分析，日本民眾對南韓觀感改善，除了受到韓流、旅遊與飲食文化影響外，也與南韓政局逐漸穩定，以及日韓領導人透過「穿梭外交」改善互動有關。另一方面，去年日本社會對南韓政治不穩與現任南韓總統李在明過去對日批判言論的疑慮，也被認為曾影響當時評價。

▲▼韓星裴勇俊曾在日本掀起韓流旋風。（圖／VCG）

▲韓星裴勇俊過去曾在日本掀起韓流旋風。（圖／VCG）

調查同時顯示，南韓民眾對未來日韓關係的方向也出現變化。在「面向未來的合作」與「解決歷史問題」兩項選擇中，42.2%的受訪者認為應優先推動未來合作，高於重視歷史問題解決的34.1%。

此外，調查也涉及南韓民眾對周邊國家的看法。結果顯示，對中國抱持「不信任」態度的南韓民眾合計達74%。根據日媒《產經新聞》，東亞研究院前院長孫洌分析，隨著中國威脅逐漸升高，可能使部分南韓民眾更加認為有必要加強與日本的合作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
急賣戶浮現！　買房64天降360萬賣「平均1天蒸發6萬」
快訊／好市多20多歲前員工持刀跑頂樓　媽媽到場苦勸
涉弒父母詐保無罪！王忠義獲賠「1天4千」共295萬
新一代TOYOTA Corolla Cross即將登場！全新
防空演習「5時段」叫不到外送　熊貓、Uber Eats提前3
賈永婕23歲女兒辣曬比基尼！大提琴家男友放閃　超狂背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

荷莫茲海峽又1貨船遭襲！美伊談判各說各話　川普下最後通牒

委內瑞拉雙強震6125死　「瓦礫清除進度僅16.5%」重建路漫漫

網美直播遭槍殺！幕後主謀落網　竟是前男友「毒梟老爸」

各城市搶當日本副首都！　京都知事冷回拒絕：我們本來就是首都

韓青年「放棄戀愛」比例全球最高！經濟、外貌影響　6成女性仍單身

人妻搭機睡醒「褲子沾滿精液」！　變態鄰座男趁熟睡伸手猥褻

不硬槓川普！伊朗改打耐力戰　「掐緊能源咽喉」拖垮全球經濟

荷莫茲海峽「最快明重開」？紐時：伊朗恐成最大贏家　川普陷兩難

熊本強震當晚大辦「啤酒派對」！ 福岡縣議會自民黨團主席道歉下台

最討厭中國人！南韓「對日本好感度」攀升新高：親切有禮貌

台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了

全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

87歲翁開BMW「鬼切3車道」！板橋站前撞死騎士　離譜畫面曝

告別大醫院漫長等待！茱麗葉診所團隊 「跨階段整合照護」革新乳癌治療體驗

EZ WAY個資議題延燒　關務署長提3澄清：非強制使用

直升機撞電纜畫面曝！綁拖板車上卡街頭...交通號誌全滅運將慘了

白海豚維持中颱接近台灣！最新預測2走法 有機會發海警

驚悚畫面曝！雙載情侶「撞飛2層樓高」腦出血... 小黃左轉出事

荷莫茲海峽又1貨船遭襲！美伊談判各說各話　川普下最後通牒

委內瑞拉雙強震6125死　「瓦礫清除進度僅16.5%」重建路漫漫

網美直播遭槍殺！幕後主謀落網　竟是前男友「毒梟老爸」

各城市搶當日本副首都！　京都知事冷回拒絕：我們本來就是首都

韓青年「放棄戀愛」比例全球最高！經濟、外貌影響　6成女性仍單身

人妻搭機睡醒「褲子沾滿精液」！　變態鄰座男趁熟睡伸手猥褻

不硬槓川普！伊朗改打耐力戰　「掐緊能源咽喉」拖垮全球經濟

荷莫茲海峽「最快明重開」？紐時：伊朗恐成最大贏家　川普陷兩難

熊本強震當晚大辦「啤酒派對」！ 福岡縣議會自民黨團主席道歉下台

最討厭中國人！南韓「對日本好感度」攀升新高：親切有禮貌

荷莫茲海峽又1貨船遭襲！美伊談判各說各話　川普下最後通牒

委內瑞拉雙強震6125死　「瓦礫清除進度僅16.5%」重建路漫漫

WNBA「新亞洲一姐」誕生！　韓旭生涯總得分超越渡嘉敷來夢

電商佔比降、AI增使捷迅營收減獲利卻大增　估下半年會更好　

父親節將至　屏東縣警局攜手警友會舉辦慰勞活動

網氣翻狂洗版！洪都拉斯八點檔腦霧　被嗆「笨成這樣直接領便當」

台股收跌25點　台積電跌50元至2320

台糖未通報遭批　林靜儀「po製程圖」嗆：原油是能吃膩？

屏科大+印尼生態旅遊組織　跨國交流深化社區永續合作

12星座八月運勢大洗牌！「這類人」財運飆升　貴人、桃花一起來

蔣友青不信基督教的原因　超地獄「我曾祖父是蔣中正欸」

國際熱門新聞

快訊／美國擬砍日本、印尼等5駐外使館

33歲女街友淪性奴！遭4男「囚禁性虐5個月」

美國大規模疫情！2人感染孢子蟲死亡

伊朗打臉「沒和美國談判」　川普嗆：達成協議或投降

熊本避難所爆新冠　日網讚台灣避難神器

川普拿伊朗沒皮條　美司令部公開徵求奇招

人妻搭機睡醒「褲子沾滿精液」！鄰座男被逮

台積電有威脅了？傳英特爾先進封裝「良率飆90％」

29歲AV女優自爆：初夜「獻給出道作」！

台北火箭隊大樓爆紅　寶可夢迷喊朝聖

畫面曝！烏無人機墜俄海灘　釀7死40傷

美YouTuber宣布「擬赴瑞士安樂死」

27歲風俗妹「榨乾55歲富商」棄屍琵琶湖

荷莫茲海峽將重開？紐時：伊朗恐成最大贏家

更多熱門

相關新聞

台北火箭隊大樓爆紅　寶可夢迷喊朝聖

台北火箭隊大樓爆紅　寶可夢迷喊朝聖

台北一家飯店外觀特殊，讓許多人聯想是經典動畫《寶可夢》（舊譯神奇寶貝）反派「火箭隊基地」的總部大樓，在社群平台X引發熱議，甚至有不少日本網友表示想來親自朝聖。

網戀「台男」暈船　日女砸700萬投資下場曝

網戀「台男」暈船　日女砸700萬投資下場曝

熊本避難所爆新冠　日網讚台灣避難神器

熊本避難所爆新冠　日網讚台灣避難神器

日本調查：25%民眾相信AI終將取代親友

日本調查：25%民眾相信AI終將取代親友

韓海軍陸戰隊槍擊事故　副士官「陳屍宿舍」

韓海軍陸戰隊槍擊事故　副士官「陳屍宿舍」

關鍵字：

日韓要聞日韓關係南韓日本高市早苗李在明穿梭外交好感度韓流

讀者迴響

熱門新聞

極變態凌虐逼14歲少女賣淫　竹聯惡煞判刑287年10月

政府基金「護盤名單」曝光！　5大個股快跟上

白海豚路徑北修風雨避不了　2關鍵轉彎逼台

快訊／屏東鎢業老闆遭殺陳屍住家　嫌犯今落網

已婚男偷吃女兒同學媽！傳訊怨：老公我內內痛

超商店員蝦皮買33件金飾　拆包退貨12天爽噱40萬

快訊／6縣市豪大雨特報　中颱白海豚周末最近全台變天

屏東貴金屬老闆「曖昧10女」被綠帽夫發現　情欲生活曝光

拐賣49人到柬埔寨　《角頭》李振豪恐關30年

快訊／白海豚颱風攪局！7家產險暫停承保　日本旅遊不便險受影響

孕妻待產未婚夫夜店狂歡！跨坐舔乳片被抓包

台灣泡麵外交！　退房留「來一客」瑞士飯店員工吃上癮

醫示警「睡前10大傷腎地雷」：第1名很多人每天犯！

神經外科名醫突失業　醫院急發聲明回應

蘆洲路過「曬麵線」喊酷！孫女認領：純手工　害阿公工廠關門

更多

最夯影音

更多
台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了

台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了
全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

87歲翁開BMW「鬼切3車道」！板橋站前撞死騎士　離譜畫面曝

87歲翁開BMW「鬼切3車道」！板橋站前撞死騎士　離譜畫面曝

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面