最討厭中國人！南韓「對日本好感度」攀升新高：親切有禮貌

▲日本首相高市早苗贈送南韓總統李在明來自福井縣鯖江市的眼鏡框。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓與日本民間智庫最新聯合調查顯示，南韓民眾對日本的好感度達54.3%，創下2013年開始調查以來的最高紀錄。至於日本民眾對南韓的好感度也回升至35.3%，較去年大幅增加10.5個百分點。調查分析，旅遊、購物、美食與流行文化等民間交流增加，是推升日韓兩國民眾好感的重要因素。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，由南韓東亞研究院（EAI）與日本國際文化會館（IHJ）共同進行的「第13屆日韓國民相互認識調查」昨（3）日公布調查結果。此次調查對象為3099名日韓兩國18歲以上成年人，包括1547名南韓人、1552名日本人，從 7月17日至21日透過網路方式進行。

調查顯示，南韓民眾對日本抱持「良好印象」的比例為54.3%，比去年52.4%上升1.9個百分點，連續2年突破50%。相較之下，南韓民眾對日本抱持負面印象的比例為38.5%，中立回答則為7.2%。

▲日本與南韓關係近來獲得顯著改善。（圖／VCG）

分析指出，南韓對日本好感度自文在寅政府時期的2020年低點12.3%後持續回升，近年旅遊往來、購物、美食以及日本流行文化普及，成為改善南韓民眾對日觀感的重要因素。

其中，南韓民眾認為日本「國民親切且重視秩序」的比例最高，達66.9%；認為日本「飲食文化、購物與旅遊具有魅力」者則達43.9%。

不過，歷史與領土問題仍是南韓民眾對日本抱持負面看法的主要原因。調查顯示，認為日本「並未充分反省歷史問題」者占74.9%，其次為獨島（日本稱竹島，南韓實際管轄）爭議，則占46.9%，慰安婦與二戰朝鮮籍強制動員勞工等問題也仍影響部分民眾看法。

▲南韓海警隊員於2019年8月14日光復節前夕在獨島向國旗致敬。（圖／達志影像）

在日韓關係評價方面，南韓民眾認為目前兩國關係「良好」的比例，由去年10.6%提升至今年20.6%，接近翻倍；認為關係「不好」的比例則降至20.3%，另有59.1%認為處於普通狀態，反映雙邊關係改善趨勢。

另一方面，日本民眾對南韓的好感度也明顯回升。今年調查中，日本民眾對南韓抱持良好印象的比例為35.3%，較去年24.8%增加10.5個百分點；負面印象則從去年的51.0%下降至44.1%，中立回答為20.6%。

研究分析，日本民眾對南韓觀感改善，除了受到韓流、旅遊與飲食文化影響外，也與南韓政局逐漸穩定，以及日韓領導人透過「穿梭外交」改善互動有關。另一方面，去年日本社會對南韓政治不穩與現任南韓總統李在明過去對日批判言論的疑慮，也被認為曾影響當時評價。

▲韓星裴勇俊過去曾在日本掀起韓流旋風。（圖／VCG）

調查同時顯示，南韓民眾對未來日韓關係的方向也出現變化。在「面向未來的合作」與「解決歷史問題」兩項選擇中，42.2%的受訪者認為應優先推動未來合作，高於重視歷史問題解決的34.1%。

此外，調查也涉及南韓民眾對周邊國家的看法。結果顯示，對中國抱持「不信任」態度的南韓民眾合計達74%。根據日媒《產經新聞》，東亞研究院前院長孫洌分析，隨著中國威脅逐漸升高，可能使部分南韓民眾更加認為有必要加強與日本的合作。