全球最佳大學榜單曝！這私校「電腦AI」登全台第2　超車頂大成焦點

▲台灣大學在「全球最佳大學排名」居台灣各校之冠。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

美國《U.S. News & World Report》公布2026至2027年度「全球最佳大學排名」，台灣大學以全球第233名居全台之冠。不過，在近年備受矚目的電腦科學領域，私立的亞洲大學表現亮眼，以全球第220名躍居全台第2，僅次於台大，不僅超越多所國內頂尖大學，也成為此次榜單中最受關注的亮點之一，凸顯其在AI、資工等研究領域的競爭力。

《U.S. News & World Report》日前公布最新全球最佳大學排名，共有2250所大學入榜，評比以研究成果為核心，著重論文影響力及學術聲譽，整體偏向研究導向，與其他國際大學排名採用的評分標準有所不同。

在全球最佳大學總排名方面，台灣表現最佳的10所大學依序為國立台灣大學（全球第233名）、中國醫藥大學（第351名）、國立清華大學（第520名）、國立陽明交通大學（第596名）、國立成功大學（第612名）、亞洲大學（第721名）、國立雲林科技大學（第809名）、國立台灣師範大學（第842名）、台北醫學大學（第864名）及國立台灣科技大學（第882名）。

若聚焦熱門的電腦科學領域，涵蓋人工智慧（AI）、大數據（巨量資料）、資訊工程及軟體研發等學科，台灣排名最高的5所大學依序為國立台灣大學（全球第88名）、亞洲大學（第220名）、中國醫藥大學（第301名）、國立雲林科技大學（第308名）及國立台灣科技大學（第344名）。

其中，亞洲大學躍居全台第2名，排名超越不少國內知名頂尖大學，成為榜單一大焦點。

此外，在工程領域方面，涵蓋機械、土木、半導體製程、化學工程及材料科學等學門，台灣排名前5的大學依序為中國醫藥大學（全球第169名）、國立台灣大學（第174名）、國立成功大學（第247名）、國立清華大學（第300名）與亞洲大學（第316名），顯示國內多所大學在工程研究仍具備一定國際競爭力。

據悉，這份排名與先前公布的《QS世界大學排名》結果並不完全一致，主因在於評比標準不同。《U.S. News》主要聚焦於研究表現及學術聲譽，而QS除學術研究外，也將雇主聲譽、畢業生就業成果及國際化程度等因素納入評分，因此各校名次也出現差異。

以《QS世界大學》排名為例，台灣名次最高的10所大學依序為國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立台灣科技大學、國立台灣師範大學、國立中山大學、國立台北科技大學、中國醫藥大學及台北醫學大學，反映不同排名機構因評比重點不同，呈現出各校不同的國際競爭力。