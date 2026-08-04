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不硬槓川普！伊朗改打耐力戰　「掐緊能源咽喉」拖垮全球經濟

▲▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽未來情勢仍不明朗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》引述多名波斯灣官員與分析人士看法報導，伊朗不打算尋求決定性的軍事勝利，而是採取精準調整的升級戰略，在不引發全面戰爭的情況下，將中東貿易路線、航運通道、能源基礎設施化為施壓點，持續推高衝突成本，最終藉此戰勝華府。

波斯灣官員與分析人士指出，伊朗的目標是說服美國與其盟友相信「遏止危機的代價高於滿足德黑蘭對荷莫茲海峽的訴求」。德黑蘭試圖傳遞的訊息是，除非華府接受一種新的現狀，也就是讓伊朗在海峽事務上扮演更重要角色，否則衝突就會擴大至波斯灣以外。

華府智庫「近東政策研究所」研究員奈茲（Michael Knights）分析，伊朗策略是透過「擴大升級選項」勝過華府，「每週都有新動作，新地點、新武器、新目標」。伊朗真正優勢並非打擊美國或以色列，而是「傷害該區域國家與全球經濟」。

▲▼美國總統川普對於南韓未答應派軍艦護航荷姆茲海峽感到不滿。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普政府的軍事底線不明，讓伊朗認為掌控主動權。（圖／達志影像／美聯社）

「近東政策研究所」另一名資深研究員辛格（Michael Singh）則指出，伊朗自認為依然掌握主動權，一部分原因在於川普政府似乎不確定他們在軍事方面願意推進到何種程度。

一名波斯灣消息人士透露，伊朗革命衛隊（IRGC）高層認為，川普不願在11月的美國期中選舉前深陷中東衝突泥淖，「德黑蘭相信只要持續擴大戰線、加大壓力，他最終會讓步。川普認為他能夠強力打擊伊朗，迫使伊朗坐回談判桌，但他們不會屈服的。」

一名伊朗高層消息人士透露，德黑蘭認為過去展現的彈性只換來更大壓力，因此認為必須先建立足夠籌碼，才能展開有意義的談判。美國前外交官、伊朗專家伊爾（Alan Eyre）指出，「他們不希望讓美國決定事態發展節奏。」

▲▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

▲伊朗在這次衝突中展現控制海峽的能力。（圖／路透）

隨著威脅範圍超出荷莫茲海峽，中東與西方大國日益關注保護貿易路線與能源基礎設施，而非對伊朗加大施壓。以沙烏地阿拉伯為首的海上聯盟，就已逐漸轉向護航商船、防衛航道、共享情報，而非直接對抗伊朗。

對德黑蘭而言，這種態勢代表其戰略已展現出部分成果。儘管該國無法直接與美軍力量抗衡，仍能迫使各國政府與海軍採取防禦態勢來提高衝突代價。

《路透社》指出，從根本上來說，這是一場耐力賽。伊朗似乎自認為更能承受經濟壓力，而以美國為首的聯盟卻無法忍受全球貿易及能源市場一再遭到干擾與中斷。

此外，伊朗戰略也有外交目的，透過展現如何在必要時刻擴大危機，影響未來任何談判的條件。

國務院前伊朗問題顧問、美國外交關係協會研究員塔基赫（Ray Takeyh）說，「若要進行談判，他們要自己定義條件。雙方都在以升級對抗回應升級。」

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