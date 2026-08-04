全家燒光剩煙囪！美華盛頓州野火肆虐「逾700棟建築淪廢墟」

▲華盛頓州野火肆虐，許多人家園被毀，住家燒到只剩下煙囪。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州東部野火持續延燒，全州第2大城市斯波坎（Spokane）的災情被形容為史上最慘重，當地約700棟建築被毀，而且數字預期持續上修，另有約6.7萬人被迫撤離，許多居民返家後發現房子全毀，甚至只剩煙囪矗立在廢墟之間。空拍影像也清楚顯示，大火沿街蔓延，整個街區陷入火海。

空拍畫面曝光 幸好未傳傷亡

截至當地時間3日，華盛頓州各地野火延燒面積已達1000平方公里。消防官員直言，斯波坎地區的野火完全失控，延燒面積約32平方公里，已有逾千名來自各地的消防員趕抵現場協助灌救，支援人數預計數日內倍增。目前當地溫度下降、風力減弱，均有助於救災，但本週中旬天氣恐將再度變得炎熱又乾燥。

Nearmap的空拍畫面顯示，火勢爆發約7小時後，已有數百棟房屋遭燒毀，消防人員持續奮力阻止火勢蔓延。飛機投放的鮮紅色阻燃劑在部分區域形成防火帶，將已燒毀與倖存的住宅隔開，但在強風之下部分火勢仍持續向外延燒。

Our thoughts are with everyone affected in Spokane, WA, and with the crews holding the lines.



ImpactResponse data, flown Saturday evening, is available now to teams working the response.



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在斯波坎一個社區，車輛被燒得焦黑，一艘船因高溫而扭曲，還可看見被高溫融化的塑膠回收桶。但在未被野火波及的對街，草坪依然綠意盎然，房屋也完好無損，居民甚至還在為庭院植被澆水。

野火原因仍在調查中，但幸好目前尚未傳出死亡或重大受傷。斯波坎會議中心已被改建為緊急收容所，約400名災民在此棲身，學校也開放兒童緊急安置，法院審判程序則延至8月10日後再行。

華盛頓州全體議員3日聯名致信，呼籲總統川普批准加速發布緊急狀態。災民也紛紛上網募集物資與善款。



家園被燒毀 居民心痛

76歲的米莉安（Miriam Sim）與丈夫丹尼爾（Daniel Sim）3日悲痛看著他們自2005年起定居的住家殘骸。米莉安說，「什麼都沒了。」丹尼爾問道，「我們年紀這麼大了，還要重建嗎？」

住在當地近22年的安吉拉（Angela Deatherage）與丈夫韋德（Wayde Deatherage）表示，原本的家「現在就只剩灰燼，感覺整棟房子都沉入地下室了。」

61歲的凱倫（Karen Faggioli）剛從乳癌康復，如今卻又失去家園，「為什麼要哭？哭有什麼用？我經歷過太多悲劇了，這根本不算什麼。就像我跟我孫女說的，我們很堅強，現在我們有全新的開始了。」

▼華盛頓州野火持續延燒中。（圖／達志影像／美聯社）



不只華盛頓 美西野火狂燒

事實上，美國西部發生數十起火災，令聯邦、州和地方官員疲於奔命。

除了華盛頓州，愛達荷州與奧勒岡州交界草原也因雷擊釀成火災，截至3日已延燒逾1370平方公里。猶他州中部野火延燒面積更在週末暴增4倍至282平方公里，逾100頭牛隻罹難。