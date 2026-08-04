網美直播遭槍殺！幕後主謀落網　竟是前男友「毒梟老爸」

▲馬奎茲去年5月直播時遭槍殺。（圖／翻攝IG@v___marquez）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥23歲網美瓦蕾莉亞・馬奎茲（Valeria Marquez）去年5月直播時遭槍殺身亡，幕後黑手終於落網。據信，一名販毒集團高層因不滿瓦蕾莉亞與自己的兒子分手，竟策畫奪走對方性命。

馬奎茲是一名擁有數萬追蹤者的時尚網美，2025年5月13日在哈利斯科州（Jalisco）的自家美妝沙龍內遭槍手闖入，並且近距離射擊頭部與胸口身亡。案發時，她正在TikTok直播，面對槍手詢問姓名，在如實回答後中槍。案發前數小時，她才剛在Instagram限時動態分享了一張在沙龍內的自拍。

▲「R1」阿爾瓦雷斯被特種部隊逮捕。（圖／翻攝X@FGRMexico）



直到上週的7月30日，墨西哥「哈利斯科新世代販毒集團」（CJNG）高層「R1」阿爾瓦雷斯（Ramón Ángel Álvarez Ayala）才終於遭特種部隊逮捕。除了馬奎茲的命案之外，他也是2025年11月「亡靈節」慶典上，烏魯阿潘市長曼索（Carlos Manzo）遇刺案的主謀。

墨西哥安全暨公民保護部長哈爾夫奇（Omar García Harfuch）表示，阿爾瓦雷斯接到兒子法蘭西斯科（Francisco Álvarez）的電話後下令策劃並執行此案。法蘭西斯科曾與馬奎茲交往，2人分手後疑似心生怨恨 ，「他曾多次威脅她，一切跡象都指向兒子要求父親『R1』執行這起女性謀殺案。」

不過，警方目前尚未逮捕法蘭西斯科及實際行兇槍手。

阿爾瓦雷斯目前已移送至距首都墨西哥城約90公里的阿爾蒂普拉諾（Altiplano）最高安全等級監獄羈押，這座監獄正是毒梟「矮子」古茲曼2015年越獄之地。