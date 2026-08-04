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臭炸！工廠倒閉「110桶發酵魚露」狂飄腐臭味　小鎮忍20年解脫了

▲▼2026年7月28日，加拿大紐芬蘭省聖瑪麗市（St. Mary`s）廢棄魚露工廠，發酵魚露桶子中流出污泥。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年7月28日拍攝的照片顯示，發酵魚露桶子中流出污泥。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

加拿大東部小鎮聖瑪麗斯（St. Mary's）一座魚露工廠廢棄20多年，居民長期飽受廠內的魚腥惡臭折磨，如今終於啟動一項耗資高達120萬加幣（約新台幣2770萬元）的清除計畫，準備移除逾110個腐爛魚露儲存槽，預計數月內完工。

《紐約郵報》報導，大西洋海鮮醬汁公司（Atlantic Seafood Sauce Company）倒閉後，每槽容量約3000加侖的發酵魚露儲存槽就遭棄置，多年來持續發酵。

隨著工廠年久失修，屋頂被風刮走，牆壁在今年1月的風暴中倒塌，惡臭更是直接蔓延至整座小鎮，令約300位居民苦不堪言。

聖瑪麗斯市長萊恩（Steve Ryan）1990年高中畢業後曾在該工廠短暫工作過，他形容那股氣味是「你這輩子聞過最腐爛的魚腥味，再乘以100倍」。

▲▼2026年7月28日，加拿大紐芬蘭省聖瑪麗市（St. Mary`s）廢棄魚露工廠，市長萊恩（Steve Ryan，右）和夏普管理公司（Sharp Management）負責人夏普（Glenn Sharp）。（圖／達志影像／美聯社）

▲市長萊恩（右）和夏普管理公司負責人夏普（左）。（圖／達志影像／美聯社）

萊恩透露，清除作業預計將魚露與泥炭蘚混合以吸附液體，透過配備大型水管的卡車抽取，再運往巨型坑洞掩埋，坑內也將鋪設高密度聚乙烯防滲層。

負責監督清除工程的夏普管理公司（Sharp Management）負責人夏普（Glenn Sharp）坦言這次任務非常特別，因為放置20多年的發酵魚露是「特殊廢棄物」，根本不在任何標準分類範疇內。

萊恩表示，小鎮多年來不斷奔走，爭取紐芬蘭-拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）政府資助，卻頻頻碰壁，但如今問題終於解決，「讓人鬆了一口氣」。

不過，聯邦政府並未完全承擔相關費用，小鎮甚至需自行借貸19.8萬加幣（約新台幣457萬元）代墊費用，之後才能取回款項。萊恩感慨說道，「我們是座小鎮，被孤立無援地拋下，多年來都沒人支持我們，但我們一直在抗爭，因為我們知道自己是對的。」

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