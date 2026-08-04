多瑙河快乾了！　羅馬尼亞「炸巨岩引水」救核電

記者張方瑀／綜合報導

歐洲正面臨嚴峻的乾旱與熱浪考驗！受到多瑙河（Danube）水位創下歷史新低影響，羅馬尼亞與匈牙利被迫關閉依賴河水冷卻的核反應爐。為了解決缺水危機，羅馬尼亞海軍甚至動用180公斤炸藥「炸毀巨岩」，試圖將珍貴的河水引流至國內最後一座仍在運作的核反應爐。

炸毀巨岩引水保核電 羅馬尼亞全國緊急狀態

羅馬尼亞切爾納沃德（Cernavodǎ）核電廠因多瑙河水位過低被迫關閉，導致發電量驟降，全國8月份已宣布進入緊急狀態。為了搶救僅存的核反應爐，海軍部隊在多瑙河進行了定向爆破。

▲羅馬尼亞海軍在巴拉水道進行定向爆破。（圖／路透）



根據《真理報》（Adevărul）報導，這場行動耗費180公斤炸藥，成功炸開阻礙水流的巨岩。這項非常手段凸顯了歐洲能源危機的嚴重性，專家指出，這次爆破將協助當局打造臨時水壩，把更多河水引入渠道中。

國防部長米魯塔（Radu Miruțǎ）表示，「只要核電廠能撐過週三（5日）或週四（6日），多運轉一天的效益就是爆破成本的三倍以上。」

匈牙利核電廠面臨停擺 恐引發嚴重能源危機

隨著核電廠紛紛降載，加上熱浪推升用電需求，兩國如今高度仰賴昂貴的進口電力。在匈牙利，蘇聯時期建造的保克什（Paks）核電廠平時供應全國近半電力，目前卻以不到一半的產能苦撐，預估降載狀態僅能維持至7月3日或4日。

▲匈牙利保克什（Paks）核電廠。（圖／路透）



匈牙利總理馬札爾（Péter Magyar）警告，這座核電廠預計下週就會全面停機，且停機狀態恐維持數週。他在X平台上直言，「我們可能會面臨能源危機，需要大家通力合作並節制用電！」

幸運的是，民眾2日自發性節電已成功減少700百萬瓦（MW）需求，製藥大廠里希特（Richter）也宣布未來三週將大砍逾50%用電量。

▲塞爾維亞因乾旱和極端高溫導致多瑙河水位下降，一艘二戰時期沉沒的德國軍艦裸露出水面。（圖／路透）



塞爾維亞水力剩2成 多瑙河驚見「長毛象遺骸」

這場缺水危機同樣重創塞爾維亞，當地關鍵水力發電廠目前僅剩20%產能，總理馬楚特（Djuro Macut）已緊急召開會議商討對策。

氣象預期多瑙河未來幾週都不會有明顯降雨，部分河段水位已跌至史無前例的低點。乾涸的河床不僅讓沉船與二戰（Second World War）未爆彈重見天日，保加利亞（Bulgaria）甚至有居民在裸露的河床上發現了史前長毛象（woolly mammoth）的骨骸，目前已有專家趕往現場進行勘驗。