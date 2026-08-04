台積電有威脅了？傳英特爾先進封裝「良率飆90％」只剩1關卡

▲台積電、英特爾（Intel）。（圖／VCG）

記者柯沛辰／綜合報導

全球瘋搶台積電CoWoS產能之際，外媒披露，英特爾力推的EMIB-T封裝良率逼近九成，且整體成本約比台積電CoWoS便宜50％，其高良率及低成本，已具備挑戰台積電CoWoS霸主地位的潛力，只要再解決最後「基板」的良率，就能補上整幅拼圖中的最後一塊。

良率逼近九成 預計2027年大量供應

根據科技媒體《Wccftech》引述知名爆料客ImNotHarsh消息，英特爾EMIB-T先進封裝良率已拉升至接近九成，而且成本遠比台積電現行的CoWoS低上約50％，因此英特爾目前預期，將在2027年開始大量提供EMIB-T封裝方案。

俄亥俄新廠祭加班獎金 拚2031年量產14A

同一時間，英特爾正全力在俄亥俄州打造一座占地1000英畝的大型晶圓廠園區，用於其「埃米世代」（Angstrom era）製程節點，也就是18A與14A。為此，英特爾不惜祭出優渥加班獎金，目標是在2031年前讓新廠的14A製程進入高量產階段。

基板良率僅五成 成商業化最大絆腳石

如今多項有利因素逐漸向英特爾匯聚，似乎逐漸具備挑戰台積電的態勢。但報導也指出，儘管英特爾EMIB-T封裝良率令人驚豔，「基板」（Substrate）仍是阻礙EMIB-T商業化、大規模量產的關鍵絆腳石，因為現階段的基板良率還卡在50％，已極大拖累整體進度，意味著短期內難以實現大規模量產。

欣興：EMIB-T仍在發展初期 優先拉產能、改善良率

對此，載板供應鏈大廠欣興電子近日仍重申，EMIB-T仍處於發展初期階段，目前團隊與供應鏈的首要任務，是快速拉升產能並改善基板良率。