熊本避難所爆新冠！零隔間「人貼人」睡地上　日網讚台灣避難神器

▲熊本許多避難所仍缺乏隔間與床鋪。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

熊本強震後大批災民湧入避難所。然而，許多避難所仍缺乏隔間與床鋪，數百名災民被迫「人貼人」打地鋪，也就是日文俗稱的「雜魚寢」。更慘的是，宇城市一處避難所已爆出COVID-19確診病例，讓災後群聚感染的危機浮上檯面。面對混亂的安置環境，不少日本網友直呼心寒，並紛紛想起台灣花蓮地震時大受好評的「避難神器」。

避難所變「雜魚寢」 災民嘆：根本睡不著

綜合日媒報導，2026年熊本地震發生後，光是熊本市最多就收容了大約2500人，宇城市的避難所也湧入數百名無家可歸的災民。

▲▼熊本許多避難所僅能鋪毛毯睡覺。（圖／達志影像／美聯社）



儘管日本政府曾提倡災後48小時內設立具備廁所（Toilet）、廚房（Kitchen）與床舖（Bed）的「TKB48」計畫，但在這次強震中完全破功，甚至出現避難所環境好壞落差極大的現象。

在許多避難所裡，災民只能在走道或大廳鋪著毛巾、毛毯，與陌生人肩並肩躺著，毫無隱私可言。71歲的梅野博志帶著罹患免疫疾病的妹妹避難，「睡在大廳的地板上，弄得我腰痠背痛，根本感覺沒睡到覺。」

▲熊本部分避難所設施良好，形成落差。（圖／路透）



另一名因斷水而從29日入住避難所的74歲中野逸子也嘆道，雖然有冷氣吹很感恩，但只鋪毛毯睡覺腰真的很痛，半夜會醒來好幾次，「如果有紙箱床的話會輕鬆很多。」雖然8月1日起已有部分民間捐贈的紙箱床陸續送達，但中央物資仍以水和食物優先，許多避難所的人還要再苦等上幾天。

零隔間爆群聚感染危機 市府嘆：防疫到極限了

不僅環境克難，「雜魚寢」的零隔間狀態更引發了嚴重的傳染病危機。宇城市一處避難所1日有一名70多歲女性災民反映身體不適，送醫檢查後確診COVID-19，隨即住院治療。

隔天出院後，她與兩名被列為密切接觸者的家人一同轉移到了社福避難所。原避難所雖已緊急全面消毒，並每兩小時通風一次，但危機仍未解除。

▲市府人員坦言防疫工作已到極限。（圖／達志影像／美聯社）



宇城市府人員坦言，「現場完全沒有隔間，災民們都只能擠在一起打地鋪。能隔離發燒等症狀患者的房間也只有一間，防疫工作真的已經到了極限。」一名正在避難的68歲阿伯則表示，就算戴著口罩又悶又熱，為了預防被傳染也只能乖乖戴好。

回顧2011年311東日本大地震與2020年九州豪雨，避難所都曾爆發流感、諾羅病毒甚至新冠肺炎的群聚感染，當時甚至有人怕染疫寧願死守災區家中，如何防範歷史重演成為當務之急。

10年沒改善日網嘆心寒 狂讚台灣地震「這神器」

事實上，日本內閣府早在2016年熊本地震後，就曾發布通知給各地方政府，要求避難所必須確保災民隱私、病床與臨時廁所，如今看來卻淪為紙上談兵，讓不少日本民眾對災後混亂的安置狀況感到失望。

隨著相關新聞曝光，許多日本網友也紛紛回想起台灣2024年4月3日花蓮大地震時的避難措施。

▲▼慈濟基金會提供安置災民的隔屏。（圖／慈濟基金會提供）



當時，台灣避難所內迅速搭起了由慈濟基金會設計的藍色避難帳篷「福慧隔屏」，這款被封為「避難神器」的設施不僅能第一時間保障災民隱私，讓大家有換衣服、安心休息的空間，更能有效降低飛沫傳染與疾病擴散的風險。

強烈的對比讓日本民眾再度感嘆，期盼即將成立的防災署能盡快將避難所運作標準化，別讓災民連好好睡一覺、免於恐懼都成了奢求。