25州聯合告川普政府「變相恢復關稅」：受害的還是美國民眾

▲川普政府對全球60國課徵新關稅。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國25個州3日聯合提告川普政府，要求法院撤銷針對60個貿易夥伴祭出的新一輪關稅，批評白宮是在最高法院否決先前關稅措施後，改以「強迫勞動」為名，變相恢復大規模關稅政策。

根據訴狀，紐約州、加州、伊利諾州、麻薩諸塞州、華盛頓州等25州已向美國國際貿易法院提起訴訟，要求停止實施新關稅、宣告措施違法，並退還企業已繳納的關稅。

原告指出，川普政府上月對59個國家及歐盟課徵10％至12.5％的新關稅，涵蓋約99.4％的美國進口商品。白宮主張，這些國家未積極打擊強迫勞動產品，因此依據《1974年貿易法》第301條採取行動。

紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）表示，川普政府在最高法院敗訴後，再次試圖以非法方式向家庭與企業加稅，「無論政府如何包裝，法律與憲法都很明確，總統無權任意對各國課徵全面性關稅。」

此次訴訟是川普政府關稅政策今年遭遇的最新法律挑戰。最高法院今年2月裁定「解放日關稅」違憲後，政府改依《1974年貿易法》第301條推出新措施，適用對象包括加拿大、日本、挪威、台灣、中國等主要貿易夥伴。

除各州提告外，自由司法中心（Liberty Justice Center）也代表兩家美國中小企業另案提起訴訟，主張川普已超越行政權限。

白宮發言人德賽（Kush Desai）則為政策辯護，表示美國依法採取措施，是為了消除損害美國商業利益的不合理行為。他強調，未禁止強迫勞動產品進口的國家，將損害美國勞工與企業利益，而301條關稅自川普第一任期以來已多次證明具有法律基礎。

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）則批評，政府所稱的「強迫勞動調查」並未符合301條的法定要件，質疑白宮只是以此為藉口，延續對各國普遍加徵關稅的政策，最終受害的仍是美國民眾。

霍楚表示，「川普非法關稅就是對辛勤工作的家庭加稅，推高食品、生活用品、建材及各種日常商品價格。最高法院已明確表示，政府不能無視法律，任意祭出全面性關稅。」