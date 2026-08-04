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澤倫斯基再開鍘！　烏克蘭駐美大使遭撤換

▲▼烏克蘭駐美大使斯特凡尼辛娜（Olha Stefanishyna）。（圖／路透）

▲烏克蘭駐美大使斯特凡尼辛娜（Olha Stefanishyna）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基3日發布命令，正式拔除駐美大使斯特凡尼辛娜（Olha Stefanishyna）的職務。斯特凡尼希娜上任至今將近一年，近幾週來外界早有預期她將會走人；她本人則在臉書發文強調，離職完全是出於個人狀況的決定，並無遭到逼退。

政府高層大洗牌　牽動外交人事改組

斯特凡尼希娜的下台，正值烏克蘭政府高層近幾週進行大洗牌之際。在此之前，包含總理與國防部長都已遭到替換，外界也預期烏克蘭接下來將有一波外交與大使人事的大改組。

根據烏克蘭媒體報導，斯特凡尼希娜其實在上個月就已經向澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表達了辭意。報導中也提及，她長期以來因為財產申報疑似違規，而遭到相關單位的調查。

駁斥逼退傳言　自豪任內「穩住美國軍援」

針對外界揣測，烏克蘭國家電視廣播公司（Suspilne）上週曾引述斯特凡尼希娜在華府受訪時的說法，強調澤倫斯基並未要求她辭職。

斯特凡尼希娜隨後也在臉書發文證實，離職是「基於個人狀況的我個人決定」，並表示自己任內交出了許多好成績。她寫道：「就在華府政治風向改變、對我們不利的時候，我們還是增加了美國武器的供應量，並守住了大家對我們的支持。」

對於媒體近期針對她個人狀況所提出的其他疑問，斯特凡尼希娜則表示，她之後會再親自對外說明。

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