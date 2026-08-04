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畫面曝光！烏無人機「急轉俯衝」墜俄度假海灘　釀7死40傷

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯南部一處海灘於3日傳出重大死傷事件。地方當局指出，一架烏克蘭無人機殘骸墜落在黑海度假勝地，造成至少7人死亡、40人受傷，死者中更包含3名孩童。

無人機突急轉俯衝　釀7死40傷悲劇

根據CNN報導，克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區當局在聲明中表示，這起悲劇發生在格連吉克（Gelendzhik）市的黑海度假勝地。

州長康德拉季耶夫（Veniamin Kondratiev）指出，海灘上的遊客是「在無人機殘骸掉落時」不幸遇難；這起事件共造成40人受傷，其中21人必須住院治療，另外19人則在接受醫療處置後無大礙，他也對家屬與親友表達最誠摯的哀悼。

目前尚不清楚無人機究竟是遭俄軍防空系統擊落，還是自行墜毀。不過，根據CNN針對無人機撞擊畫面的分析顯示，在爆炸發生前幾秒，可以清楚聽見至少3把自動武器的槍聲；伴隨著槍聲，無人機突然急轉彎並直接俯衝撞向海灘。

此外，這架無人機似乎飛越了墜落海灘正西方的一處俄軍雷達站。

▲▼烏無人機「急轉俯衝」俄度假海灘。（圖／翻攝自X）

▲烏無人機「急轉俯衝」俄度假海灘。（圖／翻攝自X）

烏方反擊：俄羅斯防空部隊搞的鬼

針對這起事件，烏克蘭政府的反假訊息中心（Center for Countering Disinformation）主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）發布聲明反擊表示，「這是俄羅斯防空部隊搞的鬼，他們在擠滿度假遊客的海灘上空擊落了無人機。」

科瓦連科痛批俄國當局的做法非常可悲，因為他們經常隱瞞防空警報，或未盡全力確保民眾在警報期間的安全，「俄國人在格連吉克海灘上喪命，完全是俄羅斯防空部隊的錯。」

他強調，烏克蘭的武器絕對只用來對付俄羅斯的軍工複合體，以及會影響俄方資助戰爭能力的經濟基礎設施。

雙方攻擊頻率升溫　平民死傷數創近年新高

事實上，克拉斯諾達爾地區因設有海軍資產與石油基礎設施，過去就經常成為烏克蘭軍隊的攻擊目標。而距離格連吉克約40公里處的新羅西斯克海軍基地（Novorossiysk Naval Base），正是俄羅斯黑海艦隊的主要樞紐。

過去一個月以來，烏克蘭大幅加強對俄羅斯的致命打擊，目標鎖定能源設施、兵工廠與軍事裝備據點。

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）指出，7月24日至31日期間，烏軍的無人機與砲擊共造成至少61人死亡、327人受傷；而7月18日的無人機攻擊也釀成至少8死，成為兩年多來俄國境內通報死傷最慘重的一波攻擊。

與此同時，烏克蘭境內的平民傷亡也同樣慘重。在同一個月內，俄羅斯的攻擊在烏克蘭造成至少377名平民喪生、2129人受傷，成為自2022年4月以來，這場戰爭中死傷最為慘重的一個月。

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