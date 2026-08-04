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快訊／外交版圖縮減！　美國擬砍日本、印尼等5駐外使館

▲▼美國國務院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務院。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》報導，知情人士透露，美國國務院已正式通知國會，計劃關閉位於格林納達（Grenada）、日本、印尼、喀麥隆及加拿大的5個駐外機構。這是在沒有重大地緣政治事件影響下，美國主動進行精簡、罕見縮減全球外交版圖的舉措。

擬關5處駐外機構　含日本名古屋與印尼棉蘭領事館

知情人士指出，這份於上週送交部分國會委員會的通知顯示，國務院打算關閉格林納達聖喬治（St. George's）大使館、日本名古屋領事館、印尼棉蘭（Medan）領事館、喀麥隆杜阿拉（Douala）大使館分處，以及加拿大溫尼伯（Winnipeg）領事館。由於該通知尚未公開，相關人士均要求匿名。

領事館與大使館分處通常代表美國在外交駐在國首都以外區域的利益。相較之下，前總統拜登（Joe Biden）任內曾開設數個駐外機構，且全部集中在太平洋地區，以應對與中國的影響力競爭。

落實「美國優先」　共和黨政府推動政府體系轉型

報導指出，去年初在川普政府剛上任的幾個月內，國務院就已開始籌備關閉近十個駐外機構，這是共和黨籍總統推動政府體系轉型、全面符合「美國優先」（America First）政策的一環。

白宮行政管理預算局（Office of Management and Budget）甚至曾主張更大幅度的關閉計畫，目標鎖定多達30個機構。部分官員私下表示，規模較小的駐外機構並非不可或缺，且不具備成本效益。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也將精簡成本的措施，描繪為重整組織規模的必要之舉，許多保守派人士認為國務院目前過於臃腫且官僚氣息太重。雖然國務院去年進行大規模組織改造、裁撤數十個局處與數百名員工，但當時並未關閉任何駐外機構。

民主黨人憂外交真空　國務院：確保外交版圖兼具效率

民主黨人以及部分前外交政策與國家安全官員則警告，縮減外交版圖，再加上裁撤每年提供數十億美元援助的美國國際開發署（USAID），恐會損及美國的領導地位，同時為中國和俄羅斯等對手留下危險的權力真空。

事實上，中國雖然在杜阿拉或溫尼伯沒有運作中的駐外機構，但確實在聖喬治、名古屋和棉蘭設有外交據點。

針對這項消息，國務院在2日發布聲明時並未證實關閉計畫，但表示其重點在於確保國家的外交版圖兼具效率與效益，並強調致力於遵守向國會通報的程序。

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