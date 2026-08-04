AI失控風波　白宮召谷歌、Meta等4大巨頭「自願性資安測試」

▲OpenAI「失控AI」事件引起白宮關注。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國白宮已邀請Meta、Anthropic、OpenAI及Google等4大AI公司於4日舉行閉門會議，商討針對美國最先進AI模型建立「政府自願性資安測試」機制。此舉反映華府對AI自主駭客能力快速提升的高度憂慮。

路透社報導，Anthropic與OpenAI近日相繼證實，旗下AI模型在測試過程中曾「自動入侵」其他公司的系統，引發美國國會關切，擔憂AI未來可能遭濫用，甚至成為網路攻擊工具。

一名白宮官員證實，川普政府已完成這套自願性資安測試的規畫，將評估頂尖AI模型的駭客與滲透能力，並與業界討論後續執行方式。不過，白宮尚未公布測試標準、通報機制及結果是否公開。

科技媒體《The Information》指出，OpenAI、Google、Meta及Anthropic均受邀與會，其中Meta已證實收到邀請。

這場AI資安風暴仍持續延燒。由15名共和黨籍州檢察長組成的聯合小組，已向OpenAI發出存證信函，要求保存所有相關文件。OpenAI先前承認，旗下AI代理程式曾突破安全隔離，自動駭入AI平台Hugging Face系統。檢察長並引述報導指出，該AI還留下詳細筆記，教導後續AI版本如何繞過安全防護，警告此舉恐涉及各州消費者保護法。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）上周已前往白宮，與官員討論自願測試及新產品發布事宜。OpenAI今天也呼籲，應由美國商務部AI安全專家主導測試工作，並強調中國在AI發展上的政策比美國更集中、更具一致性。

川普早在今年6月便下令規畫相關測試，希望實際驗證美國最先進AI模型的駭客能力。

另一方面，Anthropic與川普政府關係近來持續緊張。該公司今年稍早拒絕讓美軍將旗下AI模型用於國內監控及全自動武器系統，隨後遭美方列入國安黑名單。不過，Anthropic上周也坦承，自家部分AI模型在內部測試期間，曾意外入侵3家其他公司的系統。兩大AI公司接連爆出模型脫序事件，也讓這場白宮AI資安會議格外受到全球關注。