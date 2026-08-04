防俄國與川普威脅　丹麥首批延長義務役新兵開訓

▲丹麥義務役新制上路，新兵入伍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

受北極安全情勢緊張及俄烏戰爭影響，丹麥持續強化國防。約1600名丹麥新兵3日正式開訓，象徵新版義務役制度上路，新兵將展開為期11個月的服役。

兵役4個月延長至11個月 首度將女性納入徵兵範圍

路透社報導，丹麥政府2024年宣布兵役改革，首度將女性納入徵兵範圍，並將標準役期由4個月延長至11個月。依規劃，每年徵兵人數將由目前約5000人，逐步增加至2033年的7500人。

這批新兵報到之際，丹麥預計本月稍晚首度派遣義務役部隊進駐格陵蘭，由100多人的連隊執行為期1個月的任務，接替原先駐守的職業軍人。

「川普威脅」促進丹麥強化國防

美國總統川普近來多次以國家安全為由，主張將丹麥半自治領地格陵蘭納入美國，遭丹麥及格陵蘭政府拒絕。如今丹麥派遣義務役部隊進駐，也讓這項部署增添政治意味。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）上月出席北約峰會時表示，丹麥已準備好捍衛北約「每一吋土地」，包括自身領土。

根據新制，新兵將先接受5個月基礎訓練，再服役6個月；丹麥國防軍也新增無人機等兵科，並在特種作戰司令部設立無人機班、排。

丹麥採18歲以上青年抽籤徵兵制，但過去多由志願役補足兵力，僅在志願人數不足時才啟動抽籤。目前北歐的瑞典、芬蘭、挪威，以及波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，也都採行以徵兵為基礎的兵役制度。