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英男自稱吸血鬼德古拉「狂喝動物血」　羊、鹿乾屍丟教堂周圍

▲路易斯自稱是德古拉伯爵，狂飲動物鮮血還將屍體棄置教堂周圍。（圖／翻攝X）

▲路易斯自稱是德古拉伯爵，狂飲動物鮮血還將屍體棄置教堂周圍。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

英國48歲男子路易斯（Benjamin Lewis），因對吸血鬼與墓地極度著迷，深信喝血能長生不老，還自稱是「德古拉伯爵」（Count Dracula）， 日前在罕普夏郡（Hampshire）多間教堂周邊犯案並棄置動物屍體，引發社區恐慌，遭警方逮捕。法院近日裁定，將他強制送醫接受精神治療。

英國《衛報》報導，路易斯涉嫌偷走羔羊，並撿拾遭路殺的鹿隻屍體，棄置於教堂內外。警方依據其犯案模式，並參考「撒旦曆法」（satanic calendar）加強巡邏，最終從一具羊屍採集到DNA跡證，成功將他逮捕。他坦承犯下基於宗教動機的蓄意騷擾、引發恐慌及竊盜等罪名。

法庭審理時，路易斯在確認身分時竟自稱是「德古拉伯爵」。警方表示，他深信喝血能避免死亡與下地獄，最終成為吸血鬼。法官穆斯利（William Mousley）裁定，他須持續住院接受治療，直到心理健康法庭或司法大臣認定已不具危險性為止。

檢方指出，路易斯於去年2月至8月間犯案，除棄置動物屍體外，現場還曾出現倒十字架、塔羅牌等物品，甚至有羔羊屍體被放置在教堂十字架或講壇上，造成教友與當地居民極大恐慌，不少人因此不敢前往教堂，受害農民也表示夜間不敢獨自外出。

精神科醫師指出，路易斯患有複雜的心理健康問題，且有傷害他人的風險。他曾在醫院攻擊其他病患，13歲時就曾把死青蛙放在十字架上；2003年也曾因自稱吸血鬼、恐嚇住處附近牧師一家而入獄。辯護律師則表示，路易斯已向受害者道歉，並承認自己的錯誤。

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