　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

川普連霸自家高球賽冠軍　作弊疑雲再起

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普2日在自家高爾夫球場舉辦的俱樂部錦標賽，以70桿成績一舉拿下老年組及超級老年組冠軍。他將勝利歸功於自己的「才能」，直言其他參賽者「沒有才能」，不過圍繞他多年來的球場作弊爭議，也再次引發討論。

川普賽後在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）分享影片，記錄自己的「致勝一擊」，並寫道，「我以70桿獲勝，感到非常榮幸，因為與其他選手不同，我沒有時間練習。」他還說，「這就叫做才能，我有，而他們沒有！」

▲川普愛打高爾夫球。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普愛打高爾夫球。（圖／達志影像／美聯社）

這場比賽的老年組開放50歲以上球員參賽，超級老年組則限65歲以上。川普近年多次在自家球場奪冠，2023年、2025年都曾宣布包辦兩組冠軍，去年也拿下老年組冠軍。

不過，川普熱愛高爾夫的同時，球場作弊爭議始終如影隨形。2016年，美國演員傑克森（Samuel L. Jackson）曾公開指控川普打球作弊；2018年，職業高球選手彼得森（Suzann Pettersen）一度被引述批評川普「作弊作得亂七八糟」，但她事後否認曾說過這番話。

美國體育作家雷利（Rick Reilly）更於2019年出版《作弊總司令》，專門整理川普歷年高球作弊爭議。《紐約時報》今年稍早公開的2022年大陪審團證詞中，已故聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也曾打趣表示，「有人說，你或許能比川普開球遠，但你不可能比他的球僮開得遠。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
最新各國路徑！　白海豚颱風「關鍵北偏」
「最美老闆」嫁台玻夫人兒2年緣份盡　交往半年閃婚
白海豚颱風將減速　「明顯放慢」2走法差很大
美股道瓊漲近700點刷新高　台指期夜盤跌67點
快訊／6縣市豪大雨特報　中颱白海豚周末最近全台變天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防俄國與川普威脅　丹麥首批延長義務役新兵開訓

英男自稱吸血鬼德古拉「狂喝動物血」　羊、鹿乾屍丟教堂周圍

川普堅稱美伊談判中　威脅若沒協議伊朗將面臨「斬首」

美石油巨頭靠中東戰事獲利翻4倍　川普：我不喜歡

川普連霸自家高球賽冠軍　作弊疑雲再起

伊朗打臉「沒和美國談判」　川普嗆：達成協議或投降

美國爆萬人感染！首見「環孢子蟲病」2死、來源疑萵苣

川普拿伊朗沒皮條？美司令部罕見公開徵求「奇招」施壓德黑蘭

狠父3.6萬賣掉8月大女兒！　 爽買新手機 、摩托車

韓海軍陸戰隊槍擊事故！副士官「陳屍宿舍」　槍枝管理漏洞成焦點

台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

87歲翁開BMW「鬼切3車道」！板橋站前撞死騎士　離譜畫面曝

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

EZ WAY個資議題延燒　關務署長提3澄清：非強制使用

直升機撞電纜畫面曝！綁拖板車上卡街頭...交通號誌全滅運將慘了

告別大醫院漫長等待！茱麗葉診所團隊 「跨階段整合照護」革新乳癌治療體驗

白海豚維持中颱接近台灣！最新預測2走法 有機會發海警

驚悚畫面曝！雙載情侶「撞飛2層樓高」腦出血... 小黃左轉出事

防俄國與川普威脅　丹麥首批延長義務役新兵開訓

英男自稱吸血鬼德古拉「狂喝動物血」　羊、鹿乾屍丟教堂周圍

川普堅稱美伊談判中　威脅若沒協議伊朗將面臨「斬首」

美石油巨頭靠中東戰事獲利翻4倍　川普：我不喜歡

川普連霸自家高球賽冠軍　作弊疑雲再起

伊朗打臉「沒和美國談判」　川普嗆：達成協議或投降

美國爆萬人感染！首見「環孢子蟲病」2死、來源疑萵苣

川普拿伊朗沒皮條？美司令部罕見公開徵求「奇招」施壓德黑蘭

狠父3.6萬賣掉8月大女兒！　 爽買新手機 、摩托車

韓海軍陸戰隊槍擊事故！副士官「陳屍宿舍」　槍枝管理漏洞成焦點

白海豚颱風侵襲率最高36%　北北基桃破3成

彰基急診室對面早餐店深夜氣爆　碎片噴飛到馬路

防俄國與川普威脅　丹麥首批延長義務役新兵開訓

拋開繁瑣的審核程序　藥物通過第一期實驗就可在美國蒙大拿州上市

農糧署揭「西瓜隱藏吃法」　網友：先不要

超商店員蝦皮狂買33件金飾　拆包再退貨12天爽噱40萬

「小羊卡牌社」傳接大盤鑑定業務　跑路後業者急自清

又有新型詐騙！　「合法掩飾非法」坑殺上億

英男自稱吸血鬼德古拉「狂喝動物血」　羊、鹿乾屍丟教堂周圍

掌握「四貸同堂」　金管會要求申報

ELLA演唱會踩空險摔　有超強核心大秀肌肉

國際熱門新聞

33歲女街友淪性奴！遭4男「囚禁性虐5個月」

美國大規模疫情！2人感染孢子蟲死亡

川普拿伊朗沒皮條　美司令部公開徵求奇招

伊朗打臉「沒和美國談判」　川普嗆：達成協議或投降

29歲AV女優自爆：初夜「獻給出道作」！

狠父賣掉8月大女兒　只為買新手機 、摩托車

27歲風俗妹「榨乾55歲富商」棄屍琵琶湖

美YouTuber宣布「擬赴瑞士安樂死」

日本動物園「6天內3頭獅子」活活熱死！

美日預測白海豚路徑曝光！

UFO現蹤？客機降落驚見「不明圓盤」掠過

獨逃哈瑪斯血洗　他在女友墳前輕生亡

演習差點誤擊美無人機！韓軍官遭解除職務

5台籍男女涉人口販運非洲女　最重關20年

更多熱門

相關新聞

伊朗打臉「沒和美國談判」　川普嗆：達成協議或投降

伊朗打臉「沒和美國談判」　川普嗆：達成協議或投降

德黑蘭當局否認正與美國進行談判後，美國總統川普3日強硬表示，美方將持續對伊朗實施軍事封鎖，直到雙方達成協議，或伊朗「全面投降」為止。

川普拿伊朗沒皮條　美司令部公開徵求奇招

川普拿伊朗沒皮條　美司令部公開徵求奇招

伊朗否認與美談判　批美跟整個中東開戰

伊朗否認與美談判　批美跟整個中東開戰

演習差點誤擊美無人機！韓軍官遭解除職務

演習差點誤擊美無人機！韓軍官遭解除職務

川普又TACO重啟談判　美伊最新發展一次看

川普又TACO重啟談判　美伊最新發展一次看

關鍵字：

川普高爾夫球北美要聞冠軍

讀者迴響

熱門新聞

極變態凌虐逼14歲少女賣淫　竹聯惡煞判刑287年10月

白海豚路徑北修風雨避不了　2關鍵轉彎逼台

已婚男偷吃女兒同學媽！傳訊怨：老公我內內痛

孕妻待產未婚夫夜店狂歡！跨坐舔乳片被抓包

拐賣49人到柬埔寨　《角頭》李振豪恐關30年

醫示警「睡前10大傷腎地雷」：第1名很多人每天犯！

神經外科名醫突失業　醫院急發聲明回應

蘆洲路過「曬麵線」喊酷！孫女認領：純手工　害阿公工廠關門

快訊／6縣市豪大雨特報　中颱白海豚周末最近全台變天

一票人手洗內褲「這2點沒注意」　婦產科：比機洗更容易陰道炎

台玻夫人長子輕生亡 　娶「最美老闆」不到2年

美股開盤3大指數齊漲！只有費半下跌

台玻夫人長子輕生亡 　「活49歲找到愛」卻傷心收場

陸劇男星拍一半「當眾硬親女主角」還嘲笑：好噁心

獨／數百房東悲喊「因政府才信兆基」：救救我們

更多

最夯影音

更多
台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了

台玻夫人「失而復得」長子新婚2年驟逝　治喪極機密！「最美老闆」遺孀拋棄繼承發聲了
龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

龔明鑫：台糖非通報義務人！　中聯油向地方政府通報才是正辦

全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

全民網購都用EZ WAY　你付的錢流去哪？　千萬個資誰在管？

87歲翁開BMW「鬼切3車道」！板橋站前撞死騎士　離譜畫面曝

87歲翁開BMW「鬼切3車道」！板橋站前撞死騎士　離譜畫面曝

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

台股「抓去關」新規下周上路！刑期大幅縮短　2分鐘撮合

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面