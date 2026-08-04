川普連霸自家高球賽冠軍　作弊疑雲再起

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普2日在自家高爾夫球場舉辦的俱樂部錦標賽，以70桿成績一舉拿下老年組及超級老年組冠軍。他將勝利歸功於自己的「才能」，直言其他參賽者「沒有才能」，不過圍繞他多年來的球場作弊爭議，也再次引發討論。

川普賽後在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）分享影片，記錄自己的「致勝一擊」，並寫道，「我以70桿獲勝，感到非常榮幸，因為與其他選手不同，我沒有時間練習。」他還說，「這就叫做才能，我有，而他們沒有！」

▲川普愛打高爾夫球。（圖／達志影像／美聯社）



這場比賽的老年組開放50歲以上球員參賽，超級老年組則限65歲以上。川普近年多次在自家球場奪冠，2023年、2025年都曾宣布包辦兩組冠軍，去年也拿下老年組冠軍。

不過，川普熱愛高爾夫的同時，球場作弊爭議始終如影隨形。2016年，美國演員傑克森（Samuel L. Jackson）曾公開指控川普打球作弊；2018年，職業高球選手彼得森（Suzann Pettersen）一度被引述批評川普「作弊作得亂七八糟」，但她事後否認曾說過這番話。

美國體育作家雷利（Rick Reilly）更於2019年出版《作弊總司令》，專門整理川普歷年高球作弊爭議。《紐約時報》今年稍早公開的2022年大陪審團證詞中，已故聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也曾打趣表示，「有人說，你或許能比川普開球遠，但你不可能比他的球僮開得遠。」