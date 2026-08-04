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美國爆萬人感染！首見「環孢子蟲病」2死、來源疑萵苣

▲▼美國百勝餐飲集團旗下、全球最大的墨西哥式連鎖餐飲品牌塔可鐘（Taco Bell）。（圖／翻攝塔可鐘Instagram）

▲美國爆發大規模寄生蟲疫情，來源疑為塔可鐘的萵苣。（圖／翻攝塔可鐘Instagram，下同）

記者許力方／綜合報導

美國密西根州衛生官員表示，孢子蟲疫情出現首2例死亡，有兩名感染環孢子蟲病（Cyclosporiasis）患者已死亡，成為美國首度確認與微型寄生蟲有關的大規模疫情死亡案例。密西根州已累計超過1.1萬例感染，官方初判，疫情可能與來自墨西哥中部的結球萵苣有關。

密西根首傳2死　死者皆有潛在疾病

密西根州衛生與公共服務部表示，兩名死者原本就有嚴重潛在疾病，感染環孢子蟲病後，腹瀉、嘔吐及脫水等症狀可能加劇病情，最終不幸身亡。州政府未公布死者身分，且不會再提供死亡病例更多資訊，並稱環孢子蟲病通常非致命疾病，死亡案例相當罕見，目前調查並無新的重大進展。

根據密西根州最新統計，截至目前已確認1萬1234起與此次疫情相關病例，較日前新增461例，其中193人住院。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，目前全美已有45州通報環孢子蟲病病例，截至7月28日，全國累計6707例經實驗室確認病例，另有超過1萬1500例疑似病例仍待確認或進一步調查，因此實際感染人數可能更高。

▲▼美國百勝餐飲集團旗下、全球最大的墨西哥式連鎖餐飲品牌塔可鐘（Taco Bell）。（圖／翻攝塔可鐘Instagram）

疑與結球萵苣有關　供應商主動回收

美國食品藥物管理局（FDA）調查顯示，密西根州及另外9州的大規模疫情來源，可能與連鎖速食品牌塔可鐘（Taco Bell）使用、由Taylor Farms供應、來自墨西哥中部的結球萵苣有關，但當局仍持續追查是否存在其他感染來源。對此，Taylor Farms de Mexico上月已主動回收所有來自墨西哥中部的結球萵苣。

環孢子蟲病是由寄生蟲環孢子蟲引起的食源性疾病，這種寄生蟲通常透過人類糞便污染食物傳播，最常見情況是在農產品以受污染的水灌溉或清洗時發生。患者常出現嚴重腹瀉、噁心、嘔吐及其他腸胃道症狀，嚴重時可能因脫水引發併發症。

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