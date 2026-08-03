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川普拿伊朗沒皮條？美司令部罕見公開徵求「奇招」施壓德黑蘭

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普拿伊朗沒皮條了?美軍中央司令部高層公開徵求「更有創意、非常規」的對伊朗施壓方案。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普對伊朗的軍事行動陷入僵局。美軍中央司令部近日罕見向大量情報分析人員發送電子郵件，公開徵求「更有創意、非常規」的對伊朗施壓方案，反映華府正重新檢討現行戰略，希望尋找突破困境的新方法。

根據CNN報導，一名知情人士指出，美軍中央司令部情報部門一名高階軍官近日向多名軍事分析人員寄出電子郵件，內容寫到「我們正在尋找新的、有創意且非傳統的方式，對伊朗施壓並予以懲罰」。另一名知情人士也證實，中央司令部近期確實廣泛向內部徵求新構想，顯示軍方正重新評估對伊朗策略。

報導指出，以電子郵件向大量人員集思廣益，在美軍內部相當罕見，也反映川普政府目前可採取的選項愈來愈有限，部分方案更可能伴隨高度政治與軍事風險，因此中央司令部希望能以此尋找替代方案。

美軍中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）也未否認相關作法，僅表示，美軍中央司令部一向鼓勵創新思考，司令庫柏上將（Adm. Brad Cooper）也經常跨越階級徵詢團隊成員意見，以提升作戰效能。

空襲難逼伊朗讓步　美方重新檢討戰略

這封電子郵件發出之際，正值川普一度揚言恢復對伊朗發動新一輪空襲，但在沙烏地阿拉伯王儲等中東國家領袖介入斡旋後，最終取消攻擊計畫。

過去數週，美軍持續空襲伊朗，目標包括削弱伊朗威脅荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全的能力，並迫使德黑蘭重回談判桌，但至今仍未看到雙方達成協議的跡象。

不過，美國中央情報局（CIA）與國防情報局（DIA）近期均評估，僅靠現有空襲行動，恐怕難以改變伊朗的談判立場。

美軍高層：空中武力有其極限

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上月向國會坦言，空軍力量有其極限，單靠空襲難以完全達成川普原先設定的戰略目標。

美國官員指出，多項升高衝突的軍事方案近月來已提交川普審議，美軍也提前向中東部署更多軍事單位，等待總統下令。不過，川普迄今仍未批准大規模軍事行動，除了顧及防空攔截飛彈庫存逐漸吃緊，也考量攻擊基礎設施可能造成大量平民傷亡。

若美方持續無法突破僵局，美國仍可能陷入與伊朗長期互相空襲報復的局面，不僅增加美軍傷亡，也讓荷莫茲海峽長期處於高度緊張狀態，更可能演變成川普過去多次批評的「永無止境戰爭」。

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