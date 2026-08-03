狠父3.6萬賣掉8月大女兒！　 爽買新手機 、摩托車

▲ 女嬰生母在律師陪同下出面發表聲明。（圖／翻攝自DetikSumbagsel）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼一名父親為了購買新摩托車和手機，竟將僅8個月大的親生女兒以2000萬印尼盾（約3.6萬台幣）出售給他人，事後被妻子發現報警，目前已依人口販運罪嫌被捕羈押。

綜合《陽光日報》等外媒，這起事件發生於7月7日，地點在印尼蘇門答臘佔碑省巴塘哈里縣的一座村莊。嫌犯TH被控透過中間人，將女嬰轉賣給一名來自奧蘭林巴原住民族、膝下無子的婦女。

女嬰27歲母親PS起初並未察覺有異，因為丈夫過去便曾帶孩子外出多日，但這次孩子超過10天仍未返家，她輾轉得知女兒落入他人手中，進一步追查後才發現真相。

PS說明，「調查之後我發現孩子被丈夫賣掉了，而他同一時間買了新手機和新摩托車」，她隨即於7月17日向警方報案。

面對警方問訊，TH矢口否認販賣女兒，堅稱2000萬印尼盾只是對方借款給他，孩子也只是暫時託人照顧，並非買賣。

警方接獲報案後已順利尋回女嬰，並將其安置於巴塘哈里縣婦女兒童庇護所（UPTD PPA），未料一群疑似來自同一原住民部落的居民7月24日闖入庇護所，企圖強行帶走嬰兒。

佔碑警局局長克里斯諾隨即與部落領袖展開談判，所幸談判最終奏效，女嬰也於7月29日回到生母身邊。TH目前則被警方收押，配合人口販運相關罪嫌調查，警方也正持續追查2000萬印尼盾款項流向及其他涉案人員刑事責任。