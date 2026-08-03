韓海軍陸戰隊槍擊事故！副士官「陳屍宿舍」　槍枝管理漏洞成焦點

▲南韓仁川廣域市甕津郡延坪島海岸，由海軍陸戰隊巡邏。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓海軍陸戰隊一名士官在慶尚北道浦項市的軍官宿舍內，因槍擊事故身亡。軍方表示，目前未發現外部犯罪跡象，正與警方共同調查死因、槍枝與實彈來源，以及如何被帶入營外宿舍等。由於該名士官能攜帶槍彈離開部隊，引發軍方槍彈管理制度是否存在漏洞的質疑。

根據《韓聯社》報導，南韓海軍陸戰隊今（3）日證實，位於慶尚北道浦項市的海軍陸戰隊營區外幹部宿舍內，發現一名A姓副士官死亡，死者軍階為中士，事發地點並非在部隊內部，而是位在營區外的幹部專用宿舍。

南韓海軍陸戰隊表示，當天已到上班時間，但A姓副士官仍未現身，也無法取得聯繫，相關人員前往宿舍查看後，發現他已死亡。軍方透露，目前現場尚未發現涉及外力犯罪的跡象。

報導指出，A姓副士官所屬部隊與事發宿舍相距數公里，軍方目前仍在確認他如何攜帶槍枝及實彈離開部隊，並移動至營外宿舍。由於事件發生在週末結束後才被發現，確切死亡時間也尚未確認。

此次事故也讓外界關注南韓軍方槍枝與彈藥管理制度。由於軍方人員攜帶槍械與實彈前往營外場所期間，並未受到相關管制措施限制，因此有聲音質疑軍方是否存在管理鬆散問題。

目前南韓軍方與警方已展開聯合調查，將針對A姓副士官的死亡原因、槍枝與實彈的來源、取得與移動過程，以及具體事故發生經過進行釐清。

南韓海軍陸戰隊相關人士表示，「正與軍警等相關機構合作，調查事故的確切經過」，後續將視調查結果公布更多資訊。

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